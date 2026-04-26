Román pone la pirotecnia y Escribano muestra su actitud en el espectáculo de los Miura en Sevilla

La tradicional corrida de Miura ha puesto fin a la Feria de Abril de 2026. La legendaria ganadería de Zahariche ha presentado un encierro con muy buena presentación, amplio de pitones y con un juego muy interesante en su conjunto a los tres diestros: Manuel Escribano, Pepe Moral y Román.

Y tuvo que ser el torero valenciano quien realizó la faena más destacada de la tarde. Román, entre la nobleza y su personalidad pirotécnica, rozó el triunfo con el toro más completo de la corrida de Miura. Lamparillo, el tercero de la tarde.

Una obra que no fue rubricada con la espada y perdió la oreja de peso y algo más. Le cogió las distancias rápidamente con la muleta. Se puso el valenciano paralelo a la tablas. Allí citó al animal a unos veinte metros. Fue emocionante ver el galope del animal con esa bravura del legendario hierro de Zahariche. Le enjaretó Román cinco derechazos con la muleta muy adelantada y un pase de pecho. Continuó la obra a sones de Juncal recordando la faena a otros tiempos. El animal de Miura tuvo muy buenas cualidades que permitió lucirse al valenciano, siempre asesorado por Luis Bolivar desde el callejón. Con la zurda, se puso en la misma distancia y le hilvanó varios naturales con la mano baja. La mejor tanda y la más explosiva, siendo fiel a su afición por las fallas, llegó al final de la faena. Una tanda de cinco derechazos por debajo de la pala del pitón, encajándose con el animal y llegando a los tendidos. Fue una bella conjunción. Un gran idilio entre Lamparillo y Román que no pudo ser rubricado por lo alto. Se quedó en palmas una faena de premio.

El diestro Román con su primer toro este domingo en la Real Maestranza. / Julio Muñoz / EFE

En el último de la tarde, luchó Román cada embestida para intentar sacar muletazos al más peligroso de la corrida. A base de zapatillazos, y buscando el pitón contrario, le sacó una tanda con la diestra de buen trazo que llegó a los tendidos. Mató de buena estocada y se despidió entre Palmas.

Manuel Escribano corta una oreja

Manuel Escribano volvió a mostrar su compromiso durante toda la tarde en la Maestranza. No quiso irse de vacío de su paso por la Feria. Se fue a portagayola, banderilleó a sus dos toros nobles, destacando el par al quiebro de rodillas, y fue el único en tocar pelo del festejo.

El diestro Pepe Moral con su segundo toro. / Julio Muñoz / EFE

Fue en el cuarto de la tarde en el que realizó lo más destacado. Eran las 20:15 de la tarde cuando el de Gerena se puso desde los medios con su pequeña muleta. Se lo pasó por la espalda al Miura en un palmo de terreno. Tuvo mucho mérito. Fue Montesino más noble que sus hermanos. Supo Escribano hacer una faena rectilínea aprovechando el recorrido del animal. Fue una faena de mucho compromiso, de más técnica que profundidad. Luchó en cada tanda para sacarle muletazos, algunos le salieron limpios y otros enganchados por el amplio animal de Miura. Lo mejor fue un trincherazo muy templado con la zurda en una faena de altibajos. Estocada entera y oreja por la actitud mostrada durante toda la tarde.

Antes en su primero, saludó una gran ovación al término del primer toro. Un animal de Miura con muy buena presentación y que saltó al callejón, dejando el susto en el tendido, concretamente a la barrera del tendido 12. Lo recibió por verónicas, con las manos altas, al toro que tuvo mucha movilidad y fijeza aunque le faltó humillación.

Escribano, tras protagonizar un vibrante tercio de banderillas, brindó al respetable su faena de muleta. Las primera tandas fueron a media altura y en línea recta. Era un animal con muchos matices, que estuvo siempre fijo en el torero, y pedía distancia y alturas en los trastos. Fue acoplándose poco a poco el de Gerena. Ya en la corta distancia le enjaretó buenas tandas con la diestra, engañando al animal sobre los pies y que remató con el doble de pecho. Ahí en la cercanía, el toro tuvo mejor fondo y Escribano estuvo más cómodo, enganchándolo con la muleta retrasada. Con la zurda le sacó varios naturales, con mucho mérito, de buen trazo recibiendo los primeros oles de la tarde. Hubo una mirada al cuerpo del torero que fue una auténtica radiografía de Desterrado. Qué valor tuvo Escribano para aguantarlo. Mató de estocada trasera y recibió palmas.

Silenciado Pepe Moral

Regresaba Pepe Moral al ruedo de la Maestranza tras su triunfo el pasado año con los Miura. Aquella tarde le sirvió para salir del ostracismo y volver al circuito de las ferias. No tuvo la misma fortuna esta tarde.

En su primero se fue a portagayola en dos ocasiones, tanto en el titular como en el suplente, siendo este último al que lo lanceó con una gran calidad moviendo bien los brazos y cargando la suerte con la pierna adelantada. Gallero, de 679 kilos, mostró más humillación y recorrido. Comenzó Pepe Moral con doblones por bajo y una buena tanda con la diestra. Comenzó a soplarle mucho viento que le perjudicó demasiado en las posteriores tandas. Necesitaba el animal mucha precisión en los toques y en las alturas. El diestro de Los Palacios decidió torear más cerrado en tablas para protegerse del viento. Algo que el animal protestó y soltó gañafones por el pitón izquierdo. Por el diestro fue más potable pero no supo sacarle partido Pepe Moral. Entre el viento y las dudas se diluyó la faena. Para colmo mató mal, de una estocada muy baja.

En el quinto, no hubo mucha opción. Un animal que entró caminando en los trastos y había que apostar la moneda. Pero, no fue el día de Pepe Moral.