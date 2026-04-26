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Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 26 de abril: horario, cartel y dónde ver la corrida de Miura por televisión

Manuel Escribano, Pepe Moral y Román protagonizan la corrida de este domingo de feria en la Maestranza

Consulta la guía completa de festejos con horarios, carteles y dónde ver por televisión en este enlace

Pepe Moral bordó el toreo al natural en su regreso en la Maestranza.

Pepe Moral bordó el toreo al natural en su regreso en la Maestranza. / Antonio Delgado-Roig

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La plaza de toros de la Maestranza pondrá este domingo 26 de abril el broche final a la Feria de Abril de Sevilla 2026 con la tradicional corrida de Miura, una de las citas más esperadas por la afición torista. Manuel Escribano, Pepe Moral y Román harán el paseíllo en el decimosexto festejo de abono ante los toros de Zahariche, en una tarde de máxima exigencia y enorme tradición dentro del calendario taurino sevillano.

Quién torea hoy en la Maestranza

La corrida de este domingo en Sevilla anuncia toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román, en la última cita de la Feria de Abril 2026. La presencia del hierro de Zahariche vuelve a marcar el cierre del ciclo sevillano con una corrida que, como cada año, atrae la atención del aficionado más torista. Se trata de una tarde con personalidad propia, convertida ya en una tradición dentro del calendario de la Maestranza.

Manuel Escribano y Pepe Moral repiten en el cartel con los Miura por los triunfos acumulados frente a esta ganadería a lo largo de sus respectivas trayectorias. El torero de Gerena es un eje principal en este tipo de carteles tras desorejar varios animales de Zahariche y encerrarse en 2022. En cambio, el de los Palacios formó un auténtico alboroto en la pasada feria de abril con dos buenas actuaciones a sus oponentes, lo que le sirvió para ser uno de los triunfadores de 2025. Ambos fueron ovacionados en sus anteriores compromisos en los festejos de previos de la Feria. Pepe Moral dio una vuelta al ruedo en la tarde con los Alcurrucén y Escribano mostró una gran entrega toda la tarde con los de Victorino Martín, sin llegar a tocar pelo por el fallo a espadas.

Completa el cartel Román, que se ha ganado su puesto en esta corrida tras abrirse paso en el circuito de las ganaderías duras por toda España. La inclusión del diestro valenciano añade un elemento de novedad e interés a una cita que cerrará definitivamente la Feria sevillana.

A qué hora son los toros en Sevilla

El festejo taurino comenzará a las 18.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, dentro del ciclo continuado de festejos de la Feria de Abril.

Noticias relacionadas y más

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 17:45. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López. 

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