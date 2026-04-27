David de Miranda repite como triunfador de la Feria de Abril en los Trofeos 'Puerta del Príncipe'

El matador de toros David de Miranda ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como triunfador de la Feria de Abril en los Trofeos Puerta del Príncipe de El Corte Inglés de Sevilla. El diestro onubense vuelve a situarse así como uno de los grandes nombres del abono sevillano tras una feria en la que ha sido el único matador de toros en abrir la Puerta del Príncipe, una circunstancia que ya se repitió en la temporada 2025.

David de Miranda logró este reconocimiento después de cortar tres orejas en la corrida de El Parralejo, ganadería que también ha sido distinguida como la mejor del abono. Su actuación le ha valido el Trofeo Espartaco, que acredita al triunfador de la feria, reforzando su idilio con la plaza de toros de la Maestranza y con una Feria de Abril en la que ha vuelto a salir por la puerta grande.

Cartel de los Premios 'Puerta del píncipe' de El Corte Inglés. / El Correo

Otro de los nombres propios de estos galardones es Morante de la Puebla, que ha sido doblemente premiado. El torero cigarrero se ha hecho con el Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena y con el Trofeo ‘Curro Romero’ al mejor toreo de capote, dos reconocimientos que subrayan el peso artístico de su paso por el ciclo abrileño.

Lista completa de los premiados

Trofeo ‘Espartaco’ al triunfador de la feria: David de Miranda

Trofeo ‘Vicente Zabala’ a la mejor faena: Morante de la Puebla

Trofeo ‘Curro Romero’ al mejor toreo de capote: Morante de la Puebla

Mejor suerte de matar: Manuel Escribano

Mejor subalterno: Antonio Chacón

Mejor picador: Manuel Jesús ‘Espartaco’

Mejor ganadería: El Parralejo

Mejor rejoneador: Andy Cartagena

Premio de honor: Curro Romero