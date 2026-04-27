La Maestranza ya conoce a los triunfadores: Morante de la Puebla y David de Miranda se coronan como grandes protagonistas de la Feria de Abril 2026

La Real Maestranza de Sevilla ha dado a conocer los triunfadores de la Feria de Abril de 2026 y deja dos nombres grabados con letras de oro: Morante de la Puebla y David de Miranda. El onubense ha sido vencedor en la categoría de “Triunfador de la Feria” tras ser el único en salir a hombros por la Puerta del Príncipe con los toros de El Parralejo. Además, el genio de la Puebla se ha alzado como “la mejor faena” del ciclo al toro Colchonero de Álvaro Núñez, a pesar del fallo a espadas que impidió salir por la anhelada Puerta del Príncipe, logro reservado para los elegidos.

Además, el genio de la Puebla se ha llevado numerosos votos en las demás categorías. El diestro sevillano se ha llevado el premio al “Mejor toreo de capa”. El cigarrero ha firmado una feria para el recuerdo, con tres orejas en distintas tardes y una disposición que ha desbordado lo técnico para instalarse en lo emocional, que finalmente acabó con una cornada en el recto.

La votación se ha llevado a cabo en la tarde de este lunes por parte de los 32 miembros del jurado, incluidos El Correo de Andalucía.Han sido las primeras votaciones con Marcelo Maestre León a la cabeza como teniente hermano mayor y José María Garzó, como empresario y presidente de honor de los premios.

Estos son los galardonados

Tras la deliberación del jurado, la Real Maestranza ha otorgado el premio a Ivan García por “mejor actuación en banderillas” y Curro Javier por “mejor subalterno” durante el ciclo, tras someterse a segunda votación ambos banderilleros.

El premio al “mejor picador” ha deparado en Espartaco, mientras que la mejor ganadería ha sido Hnos. García Jiménez, por un voto frente a El Parralejo,y el “mejor toro” ha resultado en Secretario lidiado por David de Miranda de la ganadería de El Parralejo. La “mejor estocada” ha recaído para Manuel Escribano que tuvo que someterse a una segunda votación tras estar empatado con Morante de la Puebla; y el premio a “mejor rejoneador” ha recaído en Andy Cartagena.