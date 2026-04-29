Música de cámara
Un viaje musical de Ravel a Ginastera en el próximo concierto de la ROSS
Un quinteto de músicos de la ROSS interpretará piezas que evocan paisajes, emociones y culturas diversas, con la flauta como protagonista
El Espacio Turina de Sevilla acogerá el próximo domingo 3 de mayo a las 12.00 horas el undécimo concierto del ciclo de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), una cita que tendrá como gran protagonista a la flauta en diálogo con la cuerda a través de un recorrido musical por distintas épocas y estilos.
Bajo esta propuesta, el programa ofrece un viaje sonoro que conecta la tradición romántica estadounidense, la vanguardia europea y los sonidos de América Latina, con la flauta como hilo conductor capaz de evocar paisajes, emociones y culturas diversas.
El concierto se abrirá con Tema y variaciones, Op. 80 de Amy Marcy Beach, una obra representativa del romanticismo tardío norteamericano en la que la flauta aporta brillo y fluidez a una delicada textura de cuerda. A continuación, se interpretará la Sonatina para flauta y cuarteto de cuerda de Maurice Ravel, en una adaptación que destaca la elegancia y precisión características del compositor francés.
Las entradas para este concierto de cámara ya están disponibles y pueden adquirirse, desde los 8 euros, a través de su enlace oficial.
La programación continuará con Six Épigraphes Antiques de Claude Debussy, una pieza de gran carga evocadora inspirada en la antigüedad clásica, donde la flauta guía al oyente a través de atmósferas sugerentes y llenas de matices. Después, el repertorio se trasladará a América Latina con Impresiones de la puna de Alberto Ginastera, una obra que recrea los paisajes andinos mediante ritmos y giros melódicos característicos.
Como cierre, el público podrá disfrutar del Divertimento para flauta y cuarteto de cuerda de Alexander Rubtsov, una composición que combina tradición y frescura contemporánea, alternando momentos de virtuosismo con pasajes de diálogo cercano entre los instrumentos.
El concierto contará con la participación de un quinteto de músicos de la ROSS formado por los violinistas Adriaan Alexander Rijnhout Díaz y Pablo Flores Regidor, la violista Ariadna Boiso Reinoso, el violonchelista Alejandro Olóriz Soria y el flautista Antonio Hervás Borrull.
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