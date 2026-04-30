La rave flamenca cuir nace en Sevilla: así es el nuevo espectáculo de Xispazo que se estrena el 2 de mayo

Tal vez no baile del todo bien, ni tampoco cantar sea lo suyo. Pero hay algo seguro: tienen que verlo. A él, ‘Xispazo’, que es el nombre artístico de Esteban Garrido, junto a todo el elenco que lo acompaña en su nueva propuesta artística: Una mierda pa’ ti, un espectáculo que se estrena el próximo 2 de mayo en Sevilla (20:30 horas, teatro TNT.) y que se puede definir como una especie de bacanal electrofolclórica o rave flamenca cuir.

Bajo este título poco sutil de Una mierda pa ti, ‘Xispazo’ construye una propuesta escénica que mezcla flamenco, música electrónica, baile y danza, para poner sobre el escenario todo aquello que el artista quisiera mandar bien lejos de esta sociedad y lo males que la azotan. Una pieza arriesgada, con vestuario y pinceladas de clara inspiración ocañil.

“Creo que este show le gustaría a Ocaña”, explica Xispazo que, en los últimos años, además de su faceta de actor, se ha embarcado a una aventura musical con la que ya experimentó en su anterior proyecto, Volante de la Puebla, y que ahora continúa, incluso cantando sus propios temas.

Más allá de las mantillas, los lunares y lo volantes, el universo sonoro del espectáculo bebe de influencias que van desde la raíz más profunda del flamenco, con ecos de figuras como La Niña de los Peines, hasta la electrónica, con tintes de breackbeat, techno y cultura rave. Todo ello en algo más de una hora de espectáculo salpicado de claras influencias, como la psicodelia de Lole y Manuel, la experimentación de Camarón o la energía de Daft Punk y The Prodigy.

Una mierda pa’ ti pretende ser, además, un refugio. Un espacio para quienes han vivido históricamente en los márgenes: el colectivo cuir, el pueblo gitano, las mujeres. Una obra atravesada por el orgullo, la rebeldía y la pertenencia, que convierte el escenario en un lugar de celebración, pero también de denuncia frente a las normas, violencias y desigualdades que siguen marcando la sociedad.

Sobre las tablas, palos como la soleá, el martinete o las sevillanas, se fusionan con los ritmos electrónicos. En este espectáculo, además, la danza no se limita a las expresiones flamencas, si no que se abre a una rica amalgama de estilos contemporáneos, como la danza urbana, que entra en simbiosis con el flamenco.

En el escenario, Esteban Garrido estará arropado por Cristina Maestre (bailarina de contemporáneo), Anaisa García (bailaora), Sonia Astacio (actriz y performer) Iván Carrillo (bailaor).

Sinopsis

"Una mierda pa ti" es una propuesta artística que explora la relación entre las raíces del flamenco y las sonoridades de la música electrónica. Un espectáculo arriesgado y audaz que busca romper con las fronteras tradicionales, llevando al espectador a un viaje de emociones intensas y contrastes inquietantes.

"Una mierda pa ti" no es solo un espectáculo, es un viaje único que te dejará sin aliento. Una experiencia que desafía tus sentidos y te invita a vivir el flamenco y la música electrónica de una forma que nunca habías imaginado, por qué el arte es más poderoso cuando no tiene miedo de reinventarse.

La obra despierta orgullo, rebeldía y pertenencia. Orgullo de una cultura que sigue en pie, reinventándose con cada generación. Rebeldía contra la visión estancada de la tradición, abriendo camino para nuevas formas de expresión. Y un profundo sentido de pertenencia, porque la identidad no es solo lo heredado, sino lo que construimos juntos.

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Este show es un espectáculo arrollador donde el baile no solo celebra, sino que cuestiona; donde la fiesta no solo entretiene, sino que sacude. Un show donde el movimiento es también revolución.