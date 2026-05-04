La RAE lo deja claro: ¿los meses, días de la semana y estaciones del año se escriben con mayúscula o minúscula?

A veces hasta las palabras que más utilizamos en nuestro día a día nos suponen dudas lingüísticas a la hora de utilizarlas por escrito. Afortunadamente, la Real Academia Española está siempre al quite y aclara todas las cuestiones que nos surgen y nos suponen un reto a la hora de enfrentarnos a una página en blanco, a nuestro editor de textos favorito en el ordenador o a los textos que adjuntamos en nuestra red social más utilizada.

En las próximas líneas nos vamos a centrar en el caso de los meses (12), los días de la semana (7) y las estaciones del año (4). Un total de 23 palabras que están en boca de todos de manera continua y que no en pocas ocasiones escribimos de manera incorrecta.

La norma general: siempre en minúsculas

La RAE es tajante al respecto y no admite dudas. "Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año se escriben en español con minúscula inicial", señala el organismo académico como norma general, de tal modo que no debemos tener excesivas dudas y escribir frases como "El cuarto miércoles de septiembre comienza el otoño".

No obstante, cabe prestar atención a las poquísimas excepciones que hay a este punto. La primera de ellas viene marcada por las reglas ortográficas más básicas, ya que lo anteriormente mencionado se mantendrá "salvo que la mayúscula venga exigida por la puntuación (a comienzo de texto o después de punto)". De este modo, podemos decir oraciones como "Lunes es el día en que nací", "Primavera es la estación en la que salen las flores" o "Agosto es mi mes favorito".

La otra excepción es algo más compleja. Echemos un vistazo a lo que dice la RAE: los meses, días de la semana o estaciones del año "sólo se inician con mayúscula cuando forman parte de expresiones denominativas que exigen la escritura de sus componentes con mayúscula inicial, como ocurre con los nombres de festividades, fechas o acontecimientos históricos, vías o espacios urbanos, edificios, instituciones, etc."

Atendiendo a esta norma, debemos tener en cuenta que expresiones como 'Viernes Santo', 'Plaza del Dos de Mayo', 'Hospital Doce de Octubre' o 'Primavera de Praga' requerirán el uso de mayúsculas al tratarse de nombres propios que atienden a la clasificación exigida en la mencionada excepción.

La explicación de los fallos: la influencia del inglés

¿Cuándo solemos fallar con más frecuencia? Pues por ejemplo en los documentos oficiales, que comenzamos datando con expresiones como "Madrid, 31 de marzo de 2026", nunca debemos caer en la tentación de escribir Marzo con mayúscula, ya que sería un claro error ortográfico según las normas de la institución académica.

¿Y por qué se producen tantos errores en esto? Pues cabe pensar que en parte puede ser por la influencia de otros idiomas como el inglés, en el que es frecuente ver escritos los días de la semana o los meses del año en caja alta (Monday, January...) Sin embargo, esto no debe trasladarse al español, donde ya hemos dejado claro que debe emplearse la tipografía de caja baja.

Español al día

El Departamento de 'Español al día' de la RAE está formado por un equipo de filólogos y lingüistas especialistas en español normativo. Se creó en noviembre de 1998, coincidiendo con la apertura de la primera página de la Real Academia Española en Internet, con el objetivo de ampliar y modernizar, aprovechando las posibilidades que ofrecen los medios electrónicos, el servicio de atención a consultas lingüísticas que ha venido recibiendo desde siempre por vías más tradicionales, como el correo ordinario y el fax.

La Real Academia Española cuenta con un canal directo para recibir dudas de usuarios a través de la red social X. Tan solo hay que añadir a la pregunta la mención @RAEinforma y la etiqueta #dudaRAE. De este modo se pueden obtener las respuestas.