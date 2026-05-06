Real Alcázar
Más de mil novelas compiten este jueves en Sevilla por el XXXI Premio de Novela Fernando Lara
Del conjunto nacional de obras presentadas, 83 proceden de Andalucía y 18 son de Sevilla
El Real Alcázar de Sevilla acogerá este jueves 7 de mayo la cena en la que se dará a conocer el fallo del XXXI Premio de Novela Fernando Lara, una edición que alcanza una destacada participación con 1.003 novelas originales e inéditas presentadas.
Así, según ha subrayado la entidad organizadora en una nota de prensa, el premio, que se celebra en el marco del acuerdo de colaboración entre Grupo Planeta y la Fundación AXA para el desarrollo y fomento de la cultura en Andalucía, cuenta con una dotación de ciento veinte mil euros para la obra ganadora, que será publicada por Editorial Planeta.
El jurado de esta edición está compuesto por Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Nativel Preciado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, que actuará como secretario con voto.
Obras finalistas del Premio de Novela Fernando Lara
Los diez títulos y autores (o sus seudónimos) de las obras son:
- De palo pa'rumba, de Jorge Torrente
- Secretos en llamas, de Mira (seudónimo)
- La herencia del odio, de Sergio Moreno López
- Ongi Etorri, de Ángela Gancedo Igarza
- El peso de la belleza, de María Angiolina (seudónimo)
- Mariasun y el fin del mundo, de Pedro Luis López Pérez
- La musa de Alejandría, de Jaime Restrepo
- Cuartas Inacabada, de Guillermina d'André
- Melisa, de Patricia Aranda (seudónimo)
- Muerte en el Miño, de María Ángeles Valcarce García.
Además, entre la procedencia de las 1.003 novelas que se han presentado a la trigésima primera edición del Premio de Novela Fernando Lara se encuentran, dentro del conjunto nacional, 83 novelas de Andalucía -de las cuales 18 son de Sevilla-, doce de Aragón, trece de Canarias, cuatro de Cantabria, trece de Castilla-La Mancha, 28 de Castilla y León, 64 de Cataluña, una de Melilla, 111 de Madrid, cuatro de Navarra, 65 de Valencia, seis de Extremadura, 23 de Galicia, siete de Islas Baleares, una de La Rioja, doce de País Vasco, diez de Asturias, 16 de Murcia, y 36 sin especificar provincia.
Participación nacional e internacional
En concreto, 509 del total de 1.003 obras presentadas proceden de España, mientras que 56 son de América Central, 91 de América del Norte, 309 de América del Sur, tres de África, 29 del resto de Europa y de seis de ellas se desconoce su procedencia.
El fallo del Premio Fernando Lara se podrá seguir en streaming en la página web de Planeta de Libros, así como en directo en las cuentas de YouTube, Facebook y X a partir de las 23:15 horas.
- Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas
- ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el primer debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M
- José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
- Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches
- El parque de Sevilla con toboganes, escalada y puentes colgantes perfecto para una aventura en familia: 'No le falta absolutamente de nada
- La Jarana en el Guadalquivir: el misterioso concierto que organiza Netflix en Sevilla por el estreno de 'Berlín'
- Aemet confirma el impacto de una borrasca en Sevilla: serán tres días de lluvias y posibles tormentas
- Sevilla contará con un nuevo barrio de viviendas de más de 200 hectáreas entre Pino Montano y La Rinconada