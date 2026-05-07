Morante decidirá en las próximas horas la fecha de su reaparición tras su cogida en Sevilla

Morante de la Puebla decidirá en las próximas horas cuándo reaparecerá en los ruedos, después de haberse sometido a una nueva resonancia para comprobar la buena evolución de la cornada sufrida en la Maestranza. La herida fue calificada de “muy grave” en el parte médico oficial emitido por el doctor Octavio Mullet, que intervino de urgencia al diestro en la enfermería de la plaza.

El torero sevillano, que atraviesa una de las temporadas más rotundas de su carrera con solo tres tardes, permanece pendiente de la última valoración médica antes de fijar la fecha de su regreso. La evolución de la herida es favorable, aunque la decisión se tomará con prudencia y atendiendo a su estado físico, que ha experimentado una gran mejoría tras retomar los entrenamientos.

Morante medita todavía si reaparecerá en Valladolid, donde Roca Rey no hará finalmente el paseíllo tras su gravísima cornada sufrida también en Sevilla. Juan Ortega completa ese cartel.

Las futuras fechas de Morante de la Puebla

Sus siguientes compromisos están fijados para los días 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, dos citas que ya han colgado el cartel de “no hay billetes” y en las que también está anunciado el diestro peruano, quien tampoco descarta su presencia tras intensificar su rehabilitación con los fisioterapeutas.

La posible reaparición de Morante llega en un año especialmente significativo para el de La Puebla, que ha vuelto a mostrar su mejor dimensión artística. Sus últimas tardes han dejado faenas redondas, de enorme repercusión mediática, que refuerzan el peso histórico de un año ya considerada clave en su trayectoria. Su faena al toro ‘Colchonero’, número 54, de Álvaro Núñez, en la pasada Feria de Abril es una nueva lección, para quien sepa, para quien quiera y para quien pueda recogerla.

El torero Morante de la Puebla ante uno de sus lotes. / Eduardo Briones - E.P.

Su figura vuelve a situarse en el centro del toreo después de la conmoción que provocó su retirada en Madrid el pasado 12 de octubre, una ausencia que dejó al escalafón sin una de sus referencias esenciales y abrió una etapa de incertidumbre en la temporada taurina.

Según el parte oficial, Morante sufrió una “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros”, que lesionó parcialmente la musculatura esfinteriana anal y provocó una perforación de 1,5 centímetros en la cara posterior del recto.

El entorno del torero confía en que la reaparición pueda producirse pronto, siempre que las pruebas médicas confirmen que la recuperación avanza sin complicaciones.

Recientemente, también se ha hecho oficial su presencia en la plaza de toros de Marbella, donde está anunciado en dos tardes. La primera será el 13 de junio, con motivo de la Feria de San Bernabé, en una corrida con toros de El Freixo y un cartel integrado por el propio Morante, Alejandro Talavante y David de Miranda.

La segunda cita llegará el 7 de agosto, en la tradicional Corrida de Candiles, en la que Morante compartirá cartel con José María Manzanares y Aarón Palacio.

El genio sevillano también valora hacer doblete en la Feria de Hogueras de Alicante, en un ciclo concebido como homenaje a Luis Francisco Esplá. Una de esas tardes, aún pendiente de confirmación oficial, podría reunirlo con el torero de la tierra José María Manzanares y Andrés Roca Rey, frente a toros de Álvaro Núñez, un hierro que ya lidió en Sevilla y también lidiará en la plaza de toros de Pamplona el próximo viernes 10 de julio