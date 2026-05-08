Morante de la Puebla y Roca Rey apuran su recuperación para reaparecer en la Feria de Jerez tras las cogidas de Sevilla

Morante de la Puebla y Roca Rey no llegarán finalmente al compromiso de este domingo en Valladolid tras las cogidas en la Maestranza de Sevilla. La empresa Tauroemoción ya ha confirmado los sustitutos de ambos: Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Ambos toreros acompañarán a Juan Ortega que si estaba acartelado en la primera corrida de toros de la Feria de San Pedro Regalado.

Tal y como informó El Correo de Andalucía, Morante de la Puebla se sometió este pasado jueves a una nueva resonancia para comprobar la evolución de la cornada sufrida en la Maestranza, pero finalmente los resultados médicos indicaron que el diestro cigarrero no estaba recuperado al cien por cien, por lo que era pronto para regresar a los ruedos. Si todo evoluciona según lo previsto, el genio de la Puebla parece haber elegido la Feria del Caballo de Jerez como su regreso a los ruedos, donde está anunciado sábado y domingo. Para las dos citas ya se han colgado el cartel de "no hay billetes".

La Feria del Caballo de Jerez, clave en el regreso de Morante

El primero de sus compromisos será muy especial. El próximo sábado 15 de mayo, Morante inaugurará un monumento dedicado al recordado Rafael de Paula que falleció meses atrás. Es un proyecto en el que Morante lleva muchos meses implicado, cuidando todos los detalles y pretende darle la categoría que se merece al maestro del barrio de Santiago, que además fue apoderado suyo. La obra será del escultor Martín Lagares y se levantará junto a la plaza de Jerez.

Su posible reaparición cabe mayor repercusión tras sus tres tardes apoteósicas en la Maestranza. Fue triunfal su reaparición el pasado Domingo de Resurrección tras cortar dos orejas bajo la atenta mirada del rey Emérito. En su segundo compromiso, el genio de la Puebla dejó escrito una página dorada en la tauromaquia tras firmar una faena antológica, de principio a final, el pasado jueves al toro de Álvaro Núñez. El lunes de Feria tuvo entre ceja y ceja la Puerta del Príncipe y terminó por la puerta de la enfermería tras cortar una oreja a su primero.

Roca Rey también apura sus opciones para estar en Jerez

El otro nombre propio es Roca Rey, que también apura su recuperación para intentar llegar a la Feria de Jerez. El torero peruano se somete estos días a intensas sesiones de fisioterapia y seguimiento médico, además de continuar con su preparación física en el campo. La próxima semana tiene previsto probarse en varios tentaderos con vacas viejas para comprobar si está en condiciones de reaparecer ante el toro.

La prioridad de Roca Rey, en cualquier caso, pasa por llegar en plenitud a sus compromisos de la Feria de San Isidro, donde está anunciado el jueves 28 de mayo y el domingo 14 de junio. En Jerez, el cartel del sábado por la tarde ha despertado una expectación máxima y ya no quedan entradas: Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey, con toros de Jandilla.