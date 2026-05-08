Juan Ortega lleva el sello sevillano al arranque de San Isidro 2026 en Las Ventas

Arranca San Isidro, el rigor del toreo, con todas las matizaciones que ustedes quieran. La verdadera cotización del toreo. Un ciclo taurino de la máxima categoría en el que, anualmente, se pasa revista a los matadores, rejoneadores y novilleros que en él participan.

Es a la tauromaquia lo que el festival de Cannes es al cine, o lo que un Campeonato del Mundo es al fútbol porque se anuncian 21 corridas de toros, tres novilladas y dos festejos de rejones. Ya se ha puesto el décimo "No hay billetes" del ciclo, lo que augura un éxito de público sin precedentes en los tendidos. Esta tarde será la primera prueba de fuego con la confirmación de Tristán Barroso, Alejandro Talavante y el sevillano Juan Ortega que intentarán dejar su sello.

La ausencia de Morante

Sobre todo, porque Madrid marca la pauta de un arte en evolución permanente como el toreo, en el que las aportaciones de los toreros revolucionarios han supuesto siempre -y siguen suponiendo como ejemplifica Morante- una apuesta mayor: la entrega absoluta al toro.

Precisamente, Morante es el gran ausente del ciclo venteño. Desde los tiempos de Juan Belmonte hasta nuestros días, con Paco Ojeda y José Tomás como referencias decisivas, el torero ha ido adueñándose del espacio y del tiempo frente al toro y Morante es el torero que ahora ha conquistado esos terrenos antes impensables, en las distancias y en el pulso del muletazo.

Más allá de él, Andrés Roca Rey es hoy el máximo exponente de ese toreo que no admite un paso atrás, ese que pisa el sitio donde cuesta llegar y, sobre todo, donde quema quedarse. Lo hace, además, con un temple deslumbrante, ese que se impone al toro y con el que el torero debe imponerse también a sí mismo. Sangre fría, cabeza y una conciencia exacta del peligro. Por eso los grandes toreros pasan tanto miedo. El valor es patrimonio de quienes mandan, y quienes mandan están obligados a demostrarlo todas las tardes.

Urdiales, en un natural lleno de pureza y torería poco a poco cada vez más extinguido. / BMF Toros

A nadie le sorprenderá que ese torero, tras un cornalón de 35 centímetros como el sufrido en Sevilla y apenas una semana en la cama del hospital, se pondrá allí donde le dieron, como si nada, el próximo jueves 28 de mayo en la llamada Corrida de La Prensa en la que lidiará toros de Juan Pedro Domecq junto a Diego Urdiales y la confirmación de alternativa del mexicano Bruno Aloi, uno de los tres jóvenes en hacerlo este año. Manuel Diosleguarde y Tristán Barroso también lo harán y tienen, ni más ni menos, el crédito de la novedad.

Resulta curioso, y también sintomático de nuestro tiempo, que un torero considerado artista, como Diego Urdiales, busque alcanzar la expresión a través de un derroche de pureza que, en el fondo y en la forma, es valor. Esa generosidad reiterada empieza ya a capitalizarse en su dimensión exacta, sobre todo, después de la exquisita faena de Sevilla. Está acartelado el día de San Isidro junto a la revelación de Saúl Jiménez Fortes -también presente dos tardes- y Fernando Adrián con toros de El Torero.

Las nuevas generaciones

Las nuevas generaciones conocen sobradamente la dureza de una pelea sin alivios en Las Ventas. Que se lo pregunten a Víctor Hernández, uno de los nombres propios de la pasada temporada que regresa a Madrid tras la cornada de la Feria de Otoño, o a un torero como Fernando Adrián, que no ceden un palmo en su inicio de temporada. Ambos están anunciados tres tardes, como Alejandro Talavante y Pablo Aguado, otro torero de suma delicadeza como Juan Ortega, con dos tardes en el ciclo.

De hecho, la segunda tarde de Roca Rey es el domingo 14 de junio en la llamada Corrida de la Beneficencia frente a toros de Victoriano del Río junto a Alejandro Talavante y Víctor Hernández, un torero que como hemos dicho ocupa la vanguardia de la renovación en el serial y que son, sin duda, los que más se la juegan porque en ellos están depositadas todas las miradas. Hernández es el torero que ahora más da que pensar a las figuras.

Puerta grande para Navalón en la Feria de Fallas / Eduardo Ripoll

Como también es el caso de Samuel Navalón, joven espada de Valencia que resultó gran triunfador de las Fallas y que tuvo una deslumbrante actuación en su confirmación en Madrid el día de la despedida de Ponce.

Otros toreros con las mismas expectativas, pero de casos muy distintos, son Borja Jiménez o David de Miranda, triunfador de Sevilla con la única Puerta del Príncipe. Ambos llegan a sus dos tardes con el máximo ambiente que puede disponer un torero.

Mención superior merece la tarde en solitario precisamente de Borja Jiménez el domingo 7 de junio en memoria del gran Ignacio Sánchez Mejías frente a Toros de Cortés y Domingo Hernández.

Igual que Román, un torero con ganas, con garra y con valor que está anunciado dos tardes y quien siempre da la campanada con divisas de distinta índole.

El desmesurado toro

Aunque es cierto que el desmesurado toro de Madrid, poco apto para el toreo, voluminoso y muy armado y no siempre con la expresión del toro de lidia más genuino, provoca la deserción de los toreros (y aficionados) porque, como dicen los ganaderos, sirve poco para lo artístico. El ciclo reúne 23 ganaderías, algunas de ellas con doble compromiso, y una representación de hasta nueve encastes diferentes.

Así que un total de 58 actuantes (44 matadores de toros, cinco rejoneadores y nueve novilleros con picadores) sueñan con la puerta de ese universo de hechizos y emociones que es Las Ventas, el pórtico de la gloria. Suerte a todos.