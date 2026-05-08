Dónde ver por televisión los toros en San Isidro 2026: cartel por días, horarios y quién torea cada corrida en las Ventas

De Madrid al cielo. Es la frase más popular entre los aficionados taurinos que desfilarán por la plaza de las Ventas en las próximas horas. El coso de la calle de Alcalá se prepara para albergar más de un mes de toros en la capital española, donde los triunfos tienen mayor importancia y las faenas tienen más trascendencia. Por ello, muchos diestros tienen sus compromisos marcados ya en rojo en el calendario.

Faltan horas para que comience la Feria de San Isidro 2026 y ya se ha colgado el cartel de "no hay billetes" en una decena de festejos, según ha informado la propia empresa Plaza 1. La expectación por la nueva temporada es enorme, tras los éxitos conseguidos en la Maestranza, con una feria histórica debido a los triunfos y una gran afluencia de público.

Entre las principales ausencias en Madrid estará la de Morante de la Puebla que no está acartelado, tras cortarse la coleta el pasado 12 de octubre y decidió no estar presente meses después. Uno de los grandes alicientes será la reaparición de Roca Rey, tras la grave cornada sufrida en Sevilla. Junto al torero peruano estarán cabezas de cartel como Borja Jiménez o David de Miranda que vienen de triunfar en Sevilla. El serial combina figuras consagradas como Talavante, Manzanares, Perera o Castella, además de los sevillanos Juan Ortega, Daniel Luque o Pablo Aguado que intentarán dejar huella en el ruedo madrileño.

Serán en total 26 festejos (21 corridas, 3 novilladas y 2 festejos de rejones) los que se celebren en la plaza de toros de las Ventas desde este viernes 8 de mayo. El ciclo comenzará con un cartel compuesto por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso que confirmará alternativa. El serial durará hasta el domingo 14 de junio, cuyos festejos comenzarán a las 19.00 horas de la tarde y los lunes serán la jornada de descanso.

Dónde ver por televisión

La Feria de San Isidro se podrá seguir en su totalidad por Radio Televisión Madrid. De esta forma, la cadena vuelve a reafirmar su compromiso con la tauromaquia y repite la misma apuesta del pasado año.

Desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, Telemadrid retransmitirá en abierto las 26 festejos de toros de la feria a través de la televisión autonómica de Madrid, además del dial 157 de Movistar Plus+ y en operadores como Orange TV, R o Telecable.

Además, los festejos taurinos se podrán seguir de forma online en la nueva aplicación de TeleMadrid que estarán en la plataforma durante los siete días psoteriores. Algunos festejos puntuales también se retransmitirán por otras televisiones autonómicas como Apunt Media, Aragón TV o Castilla-La Mancha Media.

Cartel completo de las corridas de San Isidro 2026

El cartel de este año reúne un ciclo muy variado con toreros más veteranos con diestros más emergentes que vienen pisando fuerte. En total, actuarán 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros, además de 23 ganaderías de diferentes lugares del campo bravo español. Hay una gran presencia de toreros, novilleros y rejoneadores andaluces que intentarán dejar su sello en el albero venteño. Este es el programa completo de cada día:

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