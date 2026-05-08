Toros
Dónde ver por televisión los toros en San Isidro 2026: cartel por días, horarios y quién torea cada corrida en las Ventas
La Feria de San Isidro 2026 ya tiene sus carteles completos, con la presencia de figuras como Roca Rey y la ausencia de Morante de la Puebla
De Madrid al cielo. Es la frase más popular entre los aficionados taurinos que desfilarán por la plaza de las Ventas en las próximas horas. El coso de la calle de Alcalá se prepara para albergar más de un mes de toros en la capital española, donde los triunfos tienen mayor importancia y las faenas tienen más trascendencia. Por ello, muchos diestros tienen sus compromisos marcados ya en rojo en el calendario.
Faltan horas para que comience la Feria de San Isidro 2026 y ya se ha colgado el cartel de "no hay billetes" en una decena de festejos, según ha informado la propia empresa Plaza 1. La expectación por la nueva temporada es enorme, tras los éxitos conseguidos en la Maestranza, con una feria histórica debido a los triunfos y una gran afluencia de público.
Entre las principales ausencias en Madrid estará la de Morante de la Puebla que no está acartelado, tras cortarse la coleta el pasado 12 de octubre y decidió no estar presente meses después. Uno de los grandes alicientes será la reaparición de Roca Rey, tras la grave cornada sufrida en Sevilla. Junto al torero peruano estarán cabezas de cartel como Borja Jiménez o David de Miranda que vienen de triunfar en Sevilla. El serial combina figuras consagradas como Talavante, Manzanares, Perera o Castella, además de los sevillanos Juan Ortega, Daniel Luque o Pablo Aguado que intentarán dejar huella en el ruedo madrileño.
Serán en total 26 festejos (21 corridas, 3 novilladas y 2 festejos de rejones) los que se celebren en la plaza de toros de las Ventas desde este viernes 8 de mayo. El ciclo comenzará con un cartel compuesto por Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso que confirmará alternativa. El serial durará hasta el domingo 14 de junio, cuyos festejos comenzarán a las 19.00 horas de la tarde y los lunes serán la jornada de descanso.
Dónde ver por televisión
La Feria de San Isidro se podrá seguir en su totalidad por Radio Televisión Madrid. De esta forma, la cadena vuelve a reafirmar su compromiso con la tauromaquia y repite la misma apuesta del pasado año.
Desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, Telemadrid retransmitirá en abierto las 26 festejos de toros de la feria a través de la televisión autonómica de Madrid, además del dial 157 de Movistar Plus+ y en operadores como Orange TV, R o Telecable.
Además, los festejos taurinos se podrán seguir de forma online en la nueva aplicación de TeleMadrid que estarán en la plataforma durante los siete días psoteriores. Algunos festejos puntuales también se retransmitirán por otras televisiones autonómicas como Apunt Media, Aragón TV o Castilla-La Mancha Media.
Cartel completo de las corridas de San Isidro 2026
El cartel de este año reúne un ciclo muy variado con toreros más veteranos con diestros más emergentes que vienen pisando fuerte. En total, actuarán 44 matadores de toros, 5 rejoneadores y 9 novilleros, además de 23 ganaderías de diferentes lugares del campo bravo español. Hay una gran presencia de toreros, novilleros y rejoneadores andaluces que intentarán dejar su sello en el albero venteño. Este es el programa completo de cada día:
- Viernes 8 de mayo. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso
- Sábado 9 de mayo. Toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo
- Domingo 10 de mayo. Toros de Conde de Mayalde para David Galván, Román y Gonzalo Caballero
- Martes 12 de mayo. Novillos de Montealto para Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano
- Miércoles 13 de mayo. Toros de Partido de Resina para Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo
- Jueves 14 de mayo. Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda
- Viernes 15 de mayo. Toros de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián
- Sábado 16 de mayo. Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde
- Domingo 17 de mayo. Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián
- Martes 19 de mayo. Novillos de Fuente Ymbro para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte
- Miércoles 20 de mayo. Toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla
- Jueves 21 de mayo. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado
- Viernes 22 de mayo. Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo
- Sábado 23 de mayo. Rejones con Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza
- Domingo 24 de mayo. Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández
- Martes 26 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde para Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez
- Miércoles 27 de mayo. Toros de Pedraza de Yeltes para Isaac Fonseca, Molina y Jarocho
- Jueves 28 de mayo. Corrida de la Prensa con toros de Juan Pedro Domecq para Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi
- Viernes 29 de mayo. Toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado
- Sábado 30 de mayo. Rejones con Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens
- Domingo 31 de mayo. Toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña
- Martes 2 de junio. Toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar
- Miércoles 3 de junio. Toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón
- Jueves 4 de junio. Toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández
- Viernes 5 de junio. Toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado
- Sábado 6 de junio. Toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román
- Domingo 7 de junio. Corrida In Memoriam de Ignacio Sánchez Mejías con Borja Jiménez en solitario
- Domingo 14 de junio. Corrida de Beneficencia con Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.
- La vivienda en Entrenúcleos se dispara casi 100.000 euros en siete años: 'Ha pasado de ser 'ciudad dormitorio' a tener todos los servicios
- La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 cambia de fecha por la previsión de lluvias
- La Jarana en el Guadalquivir: el misterioso concierto que organiza Netflix en Sevilla por el estreno de 'Berlín'
- La obra de la línea 3 de metro se refuerza con una maquinaria belga para su fase más compleja: bajará 20 metros para la estación del Hospital Macarena
- Aemet confirma el impacto de una borrasca en Sevilla: serán tres días de lluvias y posibles tormentas
- ENCUESTA | Los lectores de lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE
- Un accidente en el tranvibús a la altura de Sevilla Este deja cinco heridos
- Sevilla contará con un nuevo barrio de viviendas de más de 200 hectáreas entre Pino Montano y La Rinconada