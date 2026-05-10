Amaia Montero se abre en canal en su regreso a los escenarios: "Pensé que la música y la vida se habían acabado para mí"

El 21 de julio de 2024 quedó grabado para la música española. Aquel domingo caluroso en Madrid, Karol G llenaba su segundo Bernabeú con su 'Mañana será bonita tour', pero lo que nadie esperaba es que aquella noche una de las invitadas fuera Amaia Montero, hasta aquel entonces, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Casi dos años después, con la abrupta salida de Leire Martínez de la banda y el regreso de Amaia, que se le escapó a Cayetana Guillén Cuervo en una alfombra roja, la cantante ha inaugurado su gira en Bilbao y se ha abierto en canal para explicar cómo fue su ausencia en la música.

"Han pasado muchas vidas dentro de estos años. Estar hoy aqui con vosotros es muchísimo m¡@ que un concierto. Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario", se sinceró la vocalista, que rápidamente recibió un aplauso unánime del recinto para arroparla.

"Bajé al mismísimo infierno y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí, que la vida y la música se habían apagado sin mí, para siempre", continuó diciendo Amaia, que en ese momento, volvía a recibir un caluroso aplauso al que se sumaron esta vez vítores con su nombre.

"Y con mis cicatrices, después de luchar mucho aquí estoy. Estamos aquí porque la vida tiene una manera muy extraña de sorprendernos. Y entonces entiendes que hay lugares a los que uno pertenece para siempre", añadió emocionada para concluir: "Esta es nuestra historia que está ocurriendo aquí, ahora mismo con mi grupo, mis chicos".

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El regreso de Amaia Montero a la música y a La Oreja de Van Gogh han sacudido el panorama nacional. Como decimos, antes de su regreso se produjo la abrupta salida de Leire Martínez de la banda, que ahora ha emprendido su carrera en solitario y actualmente está de gira en América. Para el grupo español, la vuelta de Amaia ha supuesto todo un repulsivo muy esperado por los fans, que agotaron rápidamente las entradas de las primeras fechas que se anunciaron. Mañana, el grupo volverá actuar en Bilbao. Veremos si con más sorpresas y confesiones.