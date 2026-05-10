Los museos andaluces celebran su Día Internacional: actividades, espacios y programación
Visitas guiadas, talleres, conciertos y recreaciones históricas forman parte de la programación especial de la Junta para el 18 de mayo
Los museos y conjuntos culturales gestionados por la Junta de Andalucía celebran el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo, con más de medio centenar de actividades repartidas por toda la comunidad. La programación incluye visitas guiadas, talleres familiares, conciertos, danza, recreaciones históricas, recorridos teatralizados y propuestas accesibles para personas con discapacidad.
La edición de este año se celebra bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, una iniciativa con la que el Consejo Internacional de Museos quiere destacar el papel de estos espacios como lugares de encuentro, diálogo e inclusión.
Almería
Museo de Almería
La programación comienza el 13 de mayo con un recital de canciones tradicionales a cargo de personas mayores y jóvenes del CEIP Madre de la Luz.
El museo también ofrecerá una visita comentada en torno a un fragmento pétreo del Paleolítico, dirigida por María del Mar Capel, jefa del Departamento de Conservación e Investigación.
A estas propuestas se suman visitas comentadas para personas con discapacidad auditiva, narración oral en torno al museo, danza y un concierto de una banda de metales.
Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería
El recinto acogerá un taller de cantos africanos impartido por José Azurmendi, fundador del Coro Ciudad de Almería.
También se celebrará una visita guiada para conocer cómo era la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la Alcazaba.
Cuevas del Almanzora
Enclave Arqueológico de Villaricos
El enclave propone un taller didáctico sobre la fabricación de juguetes de barro en el Imperio Romano.
Cádiz
Museo de Cádiz
El Museo de Cádiz celebrará una visita guiada por las salas de arqueología para mostrar cómo este territorio ha sido históricamente un punto de encuentro entre culturas de Europa y África.
La programación incluye además una recreación histórica centrada en la historia del miedo.
Córdoba
Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra
Madinat al-Zahra ha preparado una visita temática en torno al museo como lugar de encuentro.
Museo de Bellas Artes de Córdoba
El museo propone un recorrido lúdico por sus salas siguiendo el cuento ‘Marina: La niña que olvidó los colores’.
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
El Arqueológico y Etnológico abrirá sus almacenes y el laboratorio de restauración para grupos reducidos.
También se presentarán las actas de las jornadas técnicas dedicadas a los efebos de Pedro Abad, considerados piezas excepcionales.
Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, C3A
El C3A contará con una visita comentada de Cecilia Bengolea a su exposición ‘El ruido que habla’.
La programación se completa con un espectáculo escénico y musical creado por Christian Lagata y Enrique del Castillo, además de la apertura de los estudios de los artistas residentes para la visita y el encuentro con el público.
Granada
Museo Arqueológico de Granada
El museo ofrecerá una representación sobre sor Juana Inés de la Cruz a cargo de la Agrupación Jacaranda 11, formada en un 80% por afiliados a la ONCE.
También habrá un concierto sobre la historia del saxofón a cargo del Real Conservatorio Superior de Música ‘Victoria Eugenia’.
Las familias podrán participar en un taller sobre piezas singulares del museo que podrían encontrarse en la bodega de un barco fenicio.
La programación incluye además una visita teatralizada sobre la auténtica historia de Doña Elvira y un itinerario por la colección permanente guiado por un arqueólogo profesional.
Museo de Bellas Artes de Granada
El grupo Yanub ofrecerá un concierto con un recorrido por las músicas del Mediterráneo.
Museo Casa de los Tiros
El museo acogerá un concierto del grupo Contratemps dedicado a la música espiritual cubana, dentro del Festival de Música Antigua de Granada.
Además, se celebrará un taller familiar en el que los participantes crearán su propio puzle de la ciudad, junto a una conferencia-concierto sobre la tertulia granadina ‘La Cuerda’.
Museo de la Alhambra
La programación se completa con una visita guiada a las áreas reservadas del museo.
Huelva
Museo de Huelva
El Museo de Huelva conmemorará la efeméride con una propuesta escénica de Irene Reina y Olaya Hernando Arribas, que ofrece una mirada contemporánea a la copla y a la Generación del 27.
Jaén
Museo de Jaén
El Museo de Jaén ha preparado itinerarios temáticos en torno a la colección, narración oral, un debate sobre las instituciones museísticas y una visita a sus talleres y almacenes.
La música tendrá también protagonismo con dos conciertos, a cargo del Brassisimo Quintet y de la big band Mab Band Garay.
Además, con motivo de esta conmemoración, se inaugurarán dos nuevos espacios expositivos.
Museo Íbero
El Museo Íbero organizará un taller familiar de cine y otro dedicado a la fabricación de sandalias romanas.
Cazorla
Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir
El museo acogerá una visita teatralizada en torno a la historia del Castillo de la Yedra.
Úbeda
Museo Arqueológico de Úbeda
El público familiar podrá asistir a ‘Los viajeros del tiempo’, una obra teatral pensada para todos los públicos.
Linares
Museo Arqueológico de Linares
El museo presentará una muestra con una selección de manufacturas en hueso, asta y marfil procedentes del Conjunto Arqueológico de Cástulo.
También se podrá visitar una exposición de acuarelas de Jesús Rodríguez Jiménez.
Málaga
Museo de Málaga
El Museo de Málaga ha organizado una visita conmemorativa sobre el esplendor de la Alcazaba.
De la mano de un especialista en Arte, los participantes podrán acercarse a cerámicas, inscripciones, elementos religiosos y otros aspectos vinculados a la vida de las élites y del personal que estaba a su servicio en el palacio.
Antequera
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera
Los Dólmenes de Antequera ofrecerán una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual.
También se desarrollará una propuesta sobre los sonidos del contexto prehistórico dirigida a miembros de una fundación centrada en la salud mental.
La programación incluye visitas guiadas a las exposiciones temporales y un taller de arte.
Sevilla
Museo de Bellas Artes de Sevilla
El museo acogerá una conferencia de Jaime Martínez Davison con motivo de la presentación de la donación familiar de la obra de Santiago Martínez ‘Inauguración de la exposición iberoamericana de 1929’.
Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
Este espacio ha programado un concierto didáctico con músicas de distintas culturas del mundo.
La Rinconada
Museo Arqueológico de Sevilla, Centro Logístico de La Rinconada
El Museo Arqueológico de Sevilla, en colaboración con la Asociación de Amigos de la institución, organizará un taller escolar de cerámica prehistórica, utilizando como modelo piezas de su colección.
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