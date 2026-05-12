La gran noche de la cultura española en Sevilla: así fueron las Medallas de Honor de la SGAE
Antonio Romero y Rafael Ruiz, de Los del Río, reciben el nombramiento de Embajadores de Honor por su contribución musical a nivel internacional
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha celebrado esta noche en Sevilla la entrega de sus Medallas de Honor 2026, unos reconocimientos que vuelven a poner el foco en grandes nombres de la cultura española y en su aportación al panorama creativo nacional.
Medallas de Honor 2026 en Sevilla
El acto se ha celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, en una noche en la que han sido reconocidos el cantautor Manolo García, la coreógrafa y bailaora Cristina Hoyos, el director y guionista Alberto Rodríguez y el editor Juan Ignacio Alonso.
Asimismo, Antonio Romero y Rafael Ruiz (Los del Río), han sido nombrados Embajadores de Honor por la proyección internacional y repercusión de su música.
El acto ha estado conducido por el presidente de SGAE, Antonio Onetti, y ha contado con la presencia de destacadas figuras de la cultura.
Entre otras personas, han asistido la actriz Mercedes Hoyos, la cantante y compositora Merche, la actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España; Magüi Mira, los cineastas Rafael Cobos y Pilar Távora, el cantante y compositor Pepe Begines, el dramaturgo y escritor Alfonso Zurro, la directora de cine Remedios Malvárez o su compañera Laura Hojman.
Además, han acudido los cantantes y compositores Rafael Almarcha y Raimundo Amador, el autor de carnaval José Luis García Cossío, El Selu, la cantante Diana Navarro, el pianista y compositor David Peña Dorantes, la cantaora Esperanza Fernández o el dramaturgo y director teatral Emilio Goyanes,.
Reconocimiento al Archivo de SGAE
En el mismo acto, la SGAE ha reconocido la trayectoria profesional de la directora del Archivo de SGAE, Mari Luz González Peña, que ha recibido la Medalla por sus servicios.
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