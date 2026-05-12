Toros
De Morante de la Puebla a David de Miranda: Sevilla se viste de gala para premiar a los triunfadores de la Maestranza
El Real Alcázar de Sevilla acoge esta noche la gala de premios a los triunfadores de la Feria de Abril 2026, cuya edición cumple 40 años
Atrás queda ya una Feria de Abril histórica en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El ciclo ha estado marcado por el enorme interés de la afición, con una decena de festejos colgando el “no hay billetes”, y por un ambiente de gran nivel en los tendidos, además de una presencia muy destacada de público joven.
En la memoria quedan aún las tres tardes antológicas de Morante de la Puebla, el idilio renovado de David de Miranda con los toros de El Parralejo, la dimensión de Roca Rey o la firmeza mostrada por Borja Jiménez, aunque sin remate con la espada.
Ese recuerdo reciente tendrá este martes su reflejo a partir de las 20.30 horas en el Real Alcázar de Sevilla, que se viste de gala para acoger una nueva entrega de premios, que organiza El Corte Inglés, a los triunfadores del abono maestrante. Esta nueva edición cumple 40 años y será una noche para reconocer a los nombres propios de un ciclo que ha dejado huella en el coso del Baratillo y que, además del alto nivel artístico, también estuvo marcado inevitablemente por la cogida de la dos grandes figuras del cartel: Morante y Roca Rey.
David de Miranda repite como triunfador de la Feria
Uno de los grandes protagonistas de la noche volverá a ser David de Miranda, que ha sido distinguido de nuevo como triunfador de la Feria tras convertirse en el único torero capaz de salir por la Puerta del Príncipe. El diestro de Trigueros firmó una rotunda actuación con los toros de El Parralejo, la misma ganadería con la que ya había triunfado en 2025, reforzando así un binomio que volvió a dejar su sello en Sevilla y le permitió salir a hombros al Paseo de Colón.
El onubense cortó tres orejas en aquella tarde y se ha hecho con el Trofeo Espartaco, mientras que El Parralejo ha sido reconocida como mejor ganadería del abono. La noche servirá también para premiar el peso artístico de Morante de la Puebla, doblemente galardonado con el Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena por su faena del jueves de preferia al toro Colchonero de Álvaro Núñez y el Trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote, dos distinciones que resumen la profundidad de su paso por el ciclo abrileño.
Junto a ellos también serán reconocidos Manuel Escribano, por la mejor suerte de matar en su tarde con los Miura; Antonio Chacón, como mejor subalterno; Manuel Jesús ‘Espartaco’, como mejor picador; y Andy Cartagena, como mejor rejoneador. El momento más emotivo de la noche llegará con la entrega del premio de honor a Curro Romero, en reconocimiento a una trayectoria que trasciende lo taurino para instalarse de lleno en la historia sentimental y cultural de Sevilla.
Lista completa de premiados
- Trofeo Espartaco al triunfador de la feria: David de Miranda
- Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena: Morante de la Puebla
- Trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote: Morante de la Puebla
- Mejor suerte de matar: Manuel Escribano
- Mejor subalterno: Antonio Chacón
- Mejor picador: Manuel Jesús ‘Espartaco’
- Mejor ganadería: El Parralejo
- Mejor rejoneador: Andy Cartagena
- Premio de honor: Curro Romero
- Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
- El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 11 de mayo de 2026
- ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el segundo debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M en RTVA
- Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
- Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: 'Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel
- Sevilla cierra los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas por los riesgos del viento, tormentas y lluvia en la ciudad
- Andalucía abre la matrícula de la PAU para más de 65.000 estudiantes y aplaza a 2027 el cambio de ponderación de las Matemáticas