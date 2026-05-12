Toros
Los triunfadores de la Feria de Abril se rinden a Curro Romero en el 40 aniversario de los Premios El Corte Inglés
El Real Alcázar de Sevilla ha acogido esta noche la gala de premios a los triunfadores de la Feria de Abril 2026, cuya edición cumple 40 años
El Patio de la Montería del Real Alcázar acogió la 40ª edición de los Premios El Corte Inglés a los triunfadores de la Feria de Abril de Sevilla, una noche marcada por la presencia de Curro Romero y el reconocimiento a los grandes nombres de un ciclo histórico en la Real Maestranza en el 2026. En el recuerdo quedan las tardes de Morante de la Puebla, la Puerta del Príncipe de David de Miranda, la dimensión de Roca Rey o la firmeza de Borja Jiménez.
El acto, presentado por el periodista José Antonio Rodríguez, reunió a numerosos toreros premiados en anteriores ediciones como Espartaco, Fran Rivera, Juan José Padilla, Pablo Aguado o El Cid. Eduardo Barrero, delegado regional de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, destacó la importancia de una cita que “lleva 40 años premiando a los triunfadores de una de las ferias más importantes de la temporada”.
La Banda del Maestro Tejera puso la música a una ceremonia que arrancó con la marcha Plaza de la Maestranza. Uno de los momentos más emotivos llegó con la presencia de Curro Romero, que recibió el premio de honor entre una gran ovación de los asistentes.
Espartaco, torero con más premios del Corte Inglés, dedicó unas palabras al maestro de Camas: “Tuve la gran felicidad de poder torear con Curro Romero y con otras leyendas. Es una alegría que hoy estés acompañándonos a todos”. El espada también recordó, entre risas, sus visitas de juventud a El Corte Inglés junto a su abuelo.
David de Miranda volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la noche al recibir, por segundo año consecutivo, el Trofeo Espartaco como triunfador de la Feria de Abril tras ser el único torero en abrir la Puerta del Príncipe. “Algún día le diré a mis nietos que no pude torear con Curro Romero, pero fui premiado en su presencia”, afirmó el diestro de Trigueros.
La gala también reconoció a Morante de la Puebla, ausente por la recuperación de su grave cogida, con el Trofeo Vicente Zabala a la mejor faena y el Trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote por su memorable actuación al toro Colchonero de Álvaro Núñez. Además, El Parralejo fue premiada como mejor ganadería del abono.
Completaron el cuadro de honor Manuel Escribano, por la mejor suerte de matar; Antonio Chacón, como mejor subalterno; Manuel Jesús “Espartaco”, como mejor picador; y Andy Cartagena, como mejor rejoneador. La clausura corrió a cargo de Manuel Alés, que subrayó la relevancia de unos premios que cumplen cuatro décadas ligados a la historia de la Maestranza y de Sevilla.
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