Roca Rey reaparece este viernes en la Feria de Jerez de la Frontera

El regreso de Roca Rey a los ruedos ya tiene fecha: el diestro peruano reaparecerá este viernes, 15 de mayo, en el segundo festejo de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, donde compartirá cartel con Sebastián Castella y Morante de la Puebla, que también retoma la actividad, tras ser herido el pasado 23 de abril en Sevilla.

Reaparición de Roca Rey en Jerez

Así lo ha confirmado este mismo miércoles el matador limeño a través de un escueto comunicado en el que señala que reaparece en el coso jerezano "tras experimentar una evolución favorable en los últimos días".

Comunicado oficial de la reaparición de Roca rey en la Feria de Jerez / X/Roca Rey

Andrés Roca Rey ha tomado esta decisión después de probarse en el campo delante de un novillo. Ya se había medido estos días con becerras y había intensificado las sesiones de fisioterapia en la clínica de Coria del Río que dirige José Antonio Salas, especializado en la recuperación de este tipo de percances.

Cornada en la Maestranza de Sevilla

Roca Rey había sido herido en la plaza de la Maestranza el pasado 23 de abril por el quinto de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Toros de Cortés, que le propinó una extensa cornada en el muslo derecho después de zarandearle durante varios segundos.

El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza mientras la presidencia del festejo concedía las dos orejas que fueron llevadas por su banderillero Viruta a la propia enfermería.