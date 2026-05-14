Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera

Ya es oficial. Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de este sábado de Jerez de la Frontera con Morante de la Puebla como gran reclamo del festejo. Un cartel de máxima expectación en el que está acartelado junto a José María Manzanares y Juan Ortega ante reses de Álvaro Núñez.

La figura de Morante de la Puebla en la Feria del Caballo de Jerez cobra una gran relevancia ya que está acartelado dos tardes. Su primer compromiso llegará este viernes, cuando reaparecerá junto a Roca Rey y Sebastián Castella en una corrida de máxima expectación que, sin embargo, no será televisada. La confirmación de la presencia de ambos toreros ha disparado aún más el interés por el festejo, hasta el punto de que la reventa se ha activado en las horas previas.

La reaparición de Morante será el viernes en Jerez

Tal y como informó El Correo de Andalucía hace una semana, Morante de la Puebla aplazó su reaparición una semana más tarde tras seguir las indicaciones de sus médicos, en el que los resultados indicaban que no estaba recuperado al cien por cien, por lo que era pronto para regresar a los ruedos en Valladolid. El diestro sevillano está acartelado en dos tardes en Jerez.

El primero de sus compromisos será muy especial. El próximo viernes 15 de mayo, Morante inaugurará un monumento dedicado al recordado Rafael de Paula que falleció meses atrás, frente a la plaza de toros de Jerez. Es un proyecto en el que Morante lleva muchos meses implicado, cuidando todos los detalles y pretende darle la categoría que se merece al maestro del barrio de Santiago, que además fue apoderado suyo. La obra será del escultor Martín Lagares y se levantará junto a la plaza de Jerez.

Su posible reaparición cabe mayor repercusión tras cortar un rabo en la pasada feria y sus tres tardes apoteósicas en la Maestranza en este inicio de temporada. Fue triunfal su reaparición el pasado Domingo de Resurrección tras cortar dos orejas bajo la atenta mirada del rey Emérito. En su segundo compromiso, el genio de la Puebla dejó escrito una página dorada en la tauromaquia tras firmar una faena antológica, de principio a final, el pasado jueves al toro de Álvaro Núñez, precisamente la misma ganadería que lidiará el sábado en Jerez. El lunes de Feria tuvo entre ceja y ceja la Puerta del Príncipe y terminó por la puerta de la enfermería tras cortar una oreja a su primero.

Roca Rey también reaparecerá en Jerez

El otro nombre propio es Roca Rey, que también ha confirmado su presencia en la Feria de Jerez: "Nos vemos en Jerez", expresó en sus redes sociales. El torero peruano se ha sometido a intensas sesiones de fisioterapia y seguimiento médico, además de continuar con su preparación física y varios tentaderos con vacas y novillos en el campo, para llegar a su cita. El diestro conoce la responsabilidad que tiene en el escalafón taurino y la posición que ocupa. Reaparecer en un día tan importante como este viernes junto a Morante le da mayor repercusión.

Esta cita le servirá, en cualquier caso, para llegar en plenitud a sus compromisos de la Feria de San Isidro, donde está anunciado el jueves 28 de mayo y el domingo 14 de junio.

Carteles de la Feria del Caballo de Jerez 2026 y horario

El interés por ambos festejos ha sido máximo y ya no quedan entradas para ninguna de las dos corridas, ambas fijadas a las 19.00 horas.

Viernes 15 de mayo. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey.

Sábado 16 de mayo. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.