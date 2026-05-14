Martínez Ares anuncia el nombre de su nueva comparsa para el carnaval 2027

Faltan aún más de ocho meses para la Gran Final del COAC 2027 -que previsiblemente se celebrará el viernes 5 de febrero-, aunque ya hay algunos nombres anunciados de cara al próximo carnaval. El último en hacerlo público ha sido de hecho Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados en la historia de la comparsa.

Y lo ha hecho de madrugada, a una hora intempestiva y a través de su cuenta personal en redes sociales, en el perfil @mellamoares. "Mañana o pasado se lo digo al grupo", ha ironizado el propio autor de Santa María en Instagram. Una publicación que en solo unas horas ha acumulado cerca de 5.000 me gustas y un sinfín de comentarios.

Así, y tras haber conseguido un segundo premio el pasado COAC 2026 con Los humanos, Martínez Ares ha anunciado que para el carnaval 2027 sacará Los pecadores. "Don Antonio, el prodigio de la creación literaria carnavalera. Nunca nos dejes", ha respondido un seguidor. "Gracias, poeta, por una nueva obra", le ha agradecido otro fan.

De confirmarse su presencia en el próximo Concurso, será la segunda participación consecutiva del genial comparsista gaditano tras su parón en 2025 por problemas de salud. Más allá de ese breve descanso, esta segunda etapa en el Falla de Martínez Ares ha dejado agrupaciones para el recuerdo y hasta cinco primeros premios: Los cobardes (2016), Los carnívales (2019), Los sumisos (2022), La ciudad invisible (2023) o La oveja negra (2024).

Anteriormente, este comparsista se alzó en otras cinco ocasiones con el máximo galardón, siendo el primero de ellos Los miserables, en el carnaval de 1993. Después llegó La ventolera al febrero siguiente, La trinchera (1996), la recordadísima Los piratas en 1998 y La niña de mis ojos, que también ganó la modalidad en 2001.