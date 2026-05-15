Morante de la Puebla inaugura en Jerez de la Frontera la estatua dedicada a Rafael de Paula, leyenda del toreo

Eran las 11.30 horas cuando los alrededores de la plaza de toros de Jerez se llenaron de aficionados para homenajear a Rafael de Paula, el maestro del barrio de Santiago. A sones del pasodoble del propio torero, José Antonio Morante de la Puebla descubrió este viernes la estatua dedicada a Rafael de Paula, que ha quedado instalada junto a la puerta de la plaza de toros como homenaje a una de los grandes artistas del arte de Cúchares.

La estatua es obra del escultor sevillano Martín Lagares y mide 2,7 metros. Se trata de un proyecto en el que Morante llevaba meses implicado, cuidando cada detalle para darle al homenaje la categoría que merece la figura de Rafael de Paula. La obra, que ha sido subvencionada por diferentes toreros y personalidades del mundo del toro, representa al maestro jerezano de cuerpo entero, en actitud de desplante y con la muleta plegada, en una imagen cargada de personalidad y simbolismo taurino, como tantas tardes reflejó en el albero.

Junto a Morante participaron en el acto, los hijos y familiares del torero, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; la diputada andaluza Ana Mestre; y el propio escultor. La inauguración se celebró en un ambiente de máxima expectación recordando las tardes de gloria que dejó Rafael de Paula en los ruedos.

De amigo a apoderado, el gran vínculo artístico de Morante y Rafael de Paula

La cita tenía, además, un evidente valor emocional para Morante, que además de amigo fue apoderado suyo entre 2006 y 2007. Su presencia en este acto reforzaba el vínculo que siempre ha mantenido con Rafael de Paula, uno de los toreros que más marcaron su sensibilidad artística. El homenaje llegaba, además, en medio de un arranque de temporada de enorme repercusión para el sevillano, después de sus tres tardes de impacto en la Maestranza y de la gran expectación generada en Jerez con su reaparición.

Por la tarde, la plaza jerezana acogerá un cartel de gran nivel con Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Roca Rey, en otro de los grandes acontecimientos taurinos de la temporada tras las cogidas en la Maestranza. Roca Rey, que también ha apurado su recuperación para estar presente en la Feria del Caballo, ha confirmado su regreso a los ruedos. Ya se ha colgado el cartel de "no hay billetes" tanto para el festejo de la tarde como para el del sábado que se retransmitirá en Canal Sur TV.

Rafael de Paula, el torero del pellizco y la inspiración

Rafael Soto Moreno, conocido artísticamente como Rafael de Paula, falleció el pasado 2 de noviembre a los 85 años. Nacido en Jerez y vinculado para siempre al barrio de Santiago, fue una de las personalidades más singulares del toreo del siglo XX. Debutó en Ronda en 1957 y tomó la alternativa en ese mismo coso el 9 de septiembre de 1960, con Julio Aparicio de padrino y Antonio Ordóñez de testigo. Su confirmación en Madrid llegaría el 28 de mayo de 1974.

Para muchos aficionados, Rafael de Paula fue el torero del pellizco, la sensibilidad y el arte. Dueño de un toreo muy personal, especialmente recordado por la belleza de sus verónicas, su nombre quedó asociado a una forma de interpretar la tauromaquia llena de inspiración, misterio y emoción. En 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconocimiento a una trayectoria que trascendió lo estrictamente taurino.

Además de su carrera en los ruedos, también ejerció como apoderado, entre ellos del propio Morante de la Puebla. Su figura, admirada por generaciones de aficionados y glosada por intelectuales y escritores, queda desde ahora fijada para siempre en la puerta de la plaza de toros de Jerez, la ciudad que mejor retrata su leyenda.