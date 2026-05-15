Roca Rey corta cuatro orejas en Jerez en la reaparición de Morante
El diestro peruano cortó cuatro orejas en su regreso a la plaza de Jerez, donde Morante de la Puebla también reaparecía tras una lesión
Álvaro Rodríguez del Moral / EFE
Roca Rey convirtió este viernes la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera en su tarde, al cortar cuatro orejas en una corrida marcada desde el inicio por la enorme expectación mediática que rodeaba la reaparición de Morante.
La reaparición de Morante en Jerez
Morante había protagonizado la jornada desde que, por la mañana, ofició la inauguración del monumento a Rafael de Paula que ha fundido en bronce Martín Lagares. Pero quedaba la cita definitiva, delante del toro, y pendiente de su estado de forma y sitio tras superar el doloroso percance de la pasada Feria de Abril.
Antes de que saliera el primero ya le habían tocado las clásicas palmas por bulerías. Con el capote en la mano, dispuesto a torear desde el primer encuentro, hubo dos o tres lances que resplandecieron como relámpagos pero el animal evidenció no estar sobrado de fuerzas. Morante renunció al quite y pidió el cambio.
Inició su faena con hermosos ayudados por alto. Al toro, obediente, le faltaba clase y orden en la embestida en una faena marcada por el compromiso del diestro de La Puebla que, paciente, llegó a exprimirle meritísimos naturales. Una ovación final rubricó que volvía sin mayor novedad.
Aún le quedaba el cuarto, al que iba a parar con unos airosos recortes girando sobre sí mismo. El galleo, por chicuelinas, tuvo marchosería añeja, reforzada con la evocadora larga cordobesa que terminó de dejar colocado al toro. El trasteo, que comenzó por ayudados, tuvo que medir una embestida áspera y desclasada a la que acabó dando fiesta con una ecuación de ciencia y gracia.
Castella, entre la firmeza y el oficio
Castella, encastrado entre los dos gallos del corral, se iba a encontrar con un precioso burraco -el segundo- de alegre galope y que le permitió lucirse en un ceñido quite por tafalleras. La faena comenzó con estatuarios, ligados a buenos muletazos cambiados por bajo pero el toreo fundamental nunca iba a estar a la altura de la profundidad de esa embestida que también fue a menos.
Con el quinto, un toro que se movió a trompicones en el último tercio, acabó construyendo una faena firme, algo apresurada y destemplada, que iba a contar con la respuesta del público. Agarró medio espadazo y sonó una aviso mientras el toro, sangrando a chorros, se amorcillaba. El descabello final no impidió la petición de oreja que el palco acabaría concediendo.
Roca Rey firma cuatro orejas
Cerraba el cartel Andrés Roca Rey que también había fijado su reaparición en Jerez, 23 días después de su grave percance de Sevilla. El diestro limeño iba a encontrar la conexión del público en un largo y trepidante quite trufado de saltilleras y lances a una mano que abrochó con un capotazo de pecho.
Roca supo mantener ese hilo en una faena extensa e intensa, iniciada de rodillas, casi dejándose coger, que supo apurar la embestida enclasada y rajadita del tercero -con aire de toro de Núñez- al que toreó sobre ambas manos con ritmo y sentido de la escena rematando con unas ceñidísimas bernardinas que preludiaron una estocada atravesada que necesitó el refrendo de un descabello que no impidió que cortara las orejas.
El diestro limeño se iba a marchar a portagayola para saludar al sexto, al que acabó enjaretando varios lances a pies juntos. Roca mantuvo esa tensión en el quite y, casi a oscuras, iniciando su faena otra vez de hinojos. No podía ser una labor tan redonda como la anterior -tampoco lo era el toro, deslucido y loco por rajarse- y acabó pasándose de rosca de puro machacón aunque el espadazo espoleó la concesión de otros dos trofeos, de muy distinto peso..
Ficha del festejo en la Feria del Caballo
Se han lidiado seis toros de Jandilla, bien presentados. Resultó informal el primero; de buena condición el segundo, algo tardo al final; rajadito y con mucha clase el tercero; áspero el cuarto; se movió sin estilo el quinto y resultó manso y deslucido el sexto
Morante de la Puebla, de marino y oro, ovación y palmas
Sebastián Castella, de rosa palo y oro, palmas tras aviso y ovación tras aviso
Roca Rey, de marino y oro, dos orejas y dos orejas
La plaza registró un lleno absoluto en tarde primaveral, fresca y ventosa. Saludaron José Chacón, Agustín de Espartinas y David Domínguez.
- Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
- La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
- Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
- Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
- Aemet avisa de un nuevo frente: Andalucía tendrá tres provincias en alerta con vientos de 70 km/h y olas de tres metros
- Este es el barrio de Sevilla en el que se crió la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
- Sevilla recuperará la histórica nave Singer como el gran centro audiovisual andaluz en 2028 con platós, estudios y espacios de formación
- El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza