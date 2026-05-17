Toros
Roban las espadas al torero Esaú Fernández tras indultar un toro en Constantina
Esaú Fernández indultó a Cuelgaropa de la ganadería de Lora Sangrán, en un festejo que Oliva Soto y Diego Bastos salieron a hombros
Fue una tarde triunfal la que se vivió este sábado en la plaza de toros de Constantina, con la alternativa de Diego Bastos y el indulto de Esaú Fernández a un toro de Lora Sangrán. Precisamente, el torero de Camas vivió un episodio desagradable horas después del triunfo tras comunicar la desaparición de su fundón con las espadas de torear.
El diestro denunció el robo a través de sus redes sociales con un mensaje: “Hoy en la corrida de Constantina me ha desaparecido el fundón mío con 2 ayudas de Nazario, 1 espada de entrar a matar y 6 palillos”, solicitando además colaboración ciudadana para intentar recuperar los objetos sustraídos. Fernández pidió difusión del mensaje entre aficionados y profesionales del mundo taurino.
Los tres toreros salieron a hombros en Constantina
El suceso llegó al término del festejo después de una tarde de enorme éxito artístico en la localidad sevillana, donde la terna salió a hombros tras un festejo marcado por el buen juego del encierro de Lora Sangrán. El quinto toro de la tarde, “Cuelgaropa”, número 28, fue indultado, mientras que el sexto recibió la vuelta al ruedo.
Oliva Soto firmó una actuación de gran personalidad, cortando una oreja a cada uno de sus toros. En su primero dejó destellos de su característico toreo, especialmente sobre la mano derecha, en una faena templada y de buen gusto. En el cuarto volvió a conectar con el público desde el inicio con muletazos de rodillas y series vibrantes por ambos pitones, logrando otra oreja que le abrió la puerta grande.
Por su parte, Esaú Fernández dio una lección de capacidad frente al tercero de la tarde, un toro reservón al que logró arrancarle una meritoria oreja tras una faena de técnica y firmeza. Sin embargo, el momento culminante del festejo llegó con el quinto, “Cuelgaropa”, un ejemplar excepcional con el que el torero de Camas se acopló plenamente. La faena fue creciendo en intensidad y profundidad hasta desembocar en la petición unánime de indulto, concedida finalmente por la presidencia. Fernández paseó simbólicamente las dos orejas y el rabo.
La tarde también tuvo el aliciente de la alternativa de Diego Bastos, que dejó una magnífica impresión ante sus paisanos. En el toro de su doctorado mostró oficio y buenas maneras, aunque perdió el triunfo con la espada. En el sexto se desquitó con una actuación maciza y templada, destacando al natural, para cortar dos orejas después de una estocada efectiva. El toro fue premiado con la vuelta al ruedo.
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