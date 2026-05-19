Morante de la Puebla hará doblete en Santander: este es el cartel completo de la Feria de Santiago 2026

Morante de la Puebla será uno de los grandes protagonistas de la Feria de Santiago de Santander 2026. El torero sevillano hará el paseíllo en dos tardes dentro de un abono que se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de toros de Cuatro Caminos, según se ha anunciado en la presentación oficial de los carteles.

La feria contará este año con seis corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el empresario José María Garzón, de Lances de Futuro, han sido los encargados de desvelar los carteles en una gala celebrada en el teatro de Casyc, que registró una enorme expectación y dejó incluso a parte del público fuera del recinto.

Garzón ha subrayado que la presencia de Morante en dos tardes refuerza el peso de un ciclo que volverá a reunir a las principales figuras del momento. Junto al diestro de La Puebla también estarán nombres como Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, además de otros toreros que han destacado en la presente temporada, como David de Miranda, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Román y Aarón Palacio.

De las figuras del toreo a jóvenes en Santander

La empresa también ha apostado por mezclar en los carteles a figuras del toreo con jóvenes valores que vienen llamando la atención en las plazas como Samuel Navalón, Aarón Palacio, Marco Pérez o la alternativa a Tomás Bastos. Además, ha incluido jóvenes novilleros como Julio Norte - que triunfó en la Maestranza- Álvaro Serrano - que viene de salir a hombros en Madrid e Ignacio Garibay. Garzón ha insistido en que el objetivo vuelve a ser configurar una feria “a la altura de una afición como la de Santander”, con una política de precios pensada para todos los públicos y con especial atención a los jóvenes.

Por su parte, la alcaldesa Gema Igual ha agradecido el trabajo de Lances de Futuro y ha defendido el papel de Santander como “la gran Feria del Norte de España”. También ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento a una cita que considera parte de la historia cultural de la ciudad y ha emplazado a los aficionados a volver a llenar Cuatro Caminos el próximo mes de julio.

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