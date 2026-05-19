TOROS
Morante de la Puebla hará doblete en Santander: este es el cartel completo de la Feria de Santiago 2026
La gran figura sevillana estará dos tardes en Cuatro Caminos dentro de un abono compuesto por seis corridas de toros, una de rejones y una novillada
Morante de la Puebla será uno de los grandes protagonistas de la Feria de Santiago de Santander 2026. El torero sevillano hará el paseíllo en dos tardes dentro de un abono que se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de toros de Cuatro Caminos, según se ha anunciado en la presentación oficial de los carteles.
La feria contará este año con seis corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el empresario José María Garzón, de Lances de Futuro, han sido los encargados de desvelar los carteles en una gala celebrada en el teatro de Casyc, que registró una enorme expectación y dejó incluso a parte del público fuera del recinto.
Garzón ha subrayado que la presencia de Morante en dos tardes refuerza el peso de un ciclo que volverá a reunir a las principales figuras del momento. Junto al diestro de La Puebla también estarán nombres como Roca Rey, Alejandro Talavante, Juan Ortega y Pablo Aguado, además de otros toreros que han destacado en la presente temporada, como David de Miranda, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Román y Aarón Palacio.
De las figuras del toreo a jóvenes en Santander
La empresa también ha apostado por mezclar en los carteles a figuras del toreo con jóvenes valores que vienen llamando la atención en las plazas como Samuel Navalón, Aarón Palacio, Marco Pérez o la alternativa a Tomás Bastos. Además, ha incluido jóvenes novilleros como Julio Norte - que triunfó en la Maestranza- Álvaro Serrano - que viene de salir a hombros en Madrid e Ignacio Garibay. Garzón ha insistido en que el objetivo vuelve a ser configurar una feria “a la altura de una afición como la de Santander”, con una política de precios pensada para todos los públicos y con especial atención a los jóvenes.
Por su parte, la alcaldesa Gema Igual ha agradecido el trabajo de Lances de Futuro y ha defendido el papel de Santander como “la gran Feria del Norte de España”. También ha reafirmado el respaldo del Ayuntamiento a una cita que considera parte de la historia cultural de la ciudad y ha emplazado a los aficionados a volver a llenar Cuatro Caminos el próximo mes de julio.
Cartel completo de la Feria de Santander 2026
- Sábado 18 de julio. Novillos de Montealto para Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay.
- Domingo 19 de julio. Corrida de rejones. Toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Lunes 20 de julio. Toros de La Quinta para Diego Silveti, Román y Samuel Navalón.
- Martes 21 de julio. Toros de El Parralejo para Alejandro Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda.
- Miércoles 22 de julio. Toros de Puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.
- Jueves 23 de julio. Toros de Victorino Martín para El Cid, Manuel Escribano y Tomás Rufo.
- Viernes 24 de julio. Toros de Juan Manuel Criado para Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos, que tomará la alternativa.
- Sábado 25 de julio. Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Marco Pérez y Aarón Palacio.
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