Recuperan en Sevilla dos cuadros de Lucas Valdés desaparecidos desde 1929

La Archidiócesis de Sevilla ha recuperado dos valiosas obras de Lucas Valdés (1661-1725) que permanecían en paradero desconocido desde 1929 y que han sido entregadas ahora a la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes.

Las obras, tituladas Sansón sacando el panal de la boca del león y David recibe de Aquimelec los panes de la proposición, están catalogadas como piezas de la Escuela Sevillana del siglo XVII. Se trata de óleos sobre tabla de madera de pino, de formato ovalado vertical y unas dimensiones de 59 x 56 centímetros, ha informado la institución sevillana en su web oficial.

Ambas pinturas fueron realizadas entre 1698 —año en que concluyen las obras de la iglesia del Hospital de los Venerables y se instala el retablo mayor de Francisco de Barahona con pinturas de Lucas Valdés— y 1700.

De hecho, ya aparecen mencionadas en un inventario histórico del templo como “dos historias del viejo testamento y son los que están a los lados del dosel del altar maior”.

Del Hospital de los Venerables a la Exposición Iberoamericana

Las obras permanecieron en esta ubicación al menos hasta julio de 1889, cuando la renovación del retablo mayor motivó su traslado a la sacristía. Allí fueron contempladas por el investigador Diego Angulo en torno a 1921 o 1922.

Posteriormente, ambas piezas fueron exhibidas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, momento a partir del cual se perdió su rastro y pasaron, presumiblemente, a formar parte de una colección particular.

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Gracias a las gestiones realizadas por la Archidiócesis, la colaboración de los últimos poseedores de las obras y a la intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, estas dos obras de Lucas Valdés han regresado hoy, casi cien años después, a la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, donde podrán volver a ser contempladas por los fieles y visitantes.