Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lío pacto PP - VoxMatalascañasSevillana Lamine YamalCortes de tráfico RocíoSalida hermandades RocíoMercadillo pueblo SevillaAviso Aemet AndalucíaMarc Boixasa Sevilla FCNuevo Benito VillamarínFábrica de vidrioNuevas VPO Mairena del AljarafeMourinho BetisPlaya dunas gigantesResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Cultura

Recuperan en Sevilla dos cuadros de Lucas Valdés desaparecidos desde 1929

Las piezas 'Sansón sacando el panal de la boca del león' y 'David recibe de Aquimelec los panes de la proposición' regresan al Hospital de los Venerables casi un siglo después

Imagen de la recepción de las dos pinturas de Lucas Valdés en el Hospital de los Venerables Sacerdores.

Imagen de la recepción de las dos pinturas de Lucas Valdés en el Hospital de los Venerables Sacerdores. / ARCHIDIÓSESIS DE SEVILLA / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

La Archidiócesis de Sevilla ha recuperado dos valiosas obras de Lucas Valdés (1661-1725) que permanecían en paradero desconocido desde 1929 y que han sido entregadas ahora a la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes.

Las obras, tituladas Sansón sacando el panal de la boca del león y David recibe de Aquimelec los panes de la proposición, están catalogadas como piezas de la Escuela Sevillana del siglo XVII. Se trata de óleos sobre tabla de madera de pino, de formato ovalado vertical y unas dimensiones de 59 x 56 centímetros, ha informado la institución sevillana en su web oficial.

Ambas pinturas fueron realizadas entre 1698 —año en que concluyen las obras de la iglesia del Hospital de los Venerables y se instala el retablo mayor de Francisco de Barahona con pinturas de Lucas Valdés— y 1700.

De hecho, ya aparecen mencionadas en un inventario histórico del templo como “dos historias del viejo testamento y son los que están a los lados del dosel del altar maior”.

Del Hospital de los Venerables a la Exposición Iberoamericana

Las obras permanecieron en esta ubicación al menos hasta julio de 1889, cuando la renovación del retablo mayor motivó su traslado a la sacristía. Allí fueron contempladas por el investigador Diego Angulo en torno a 1921 o 1922.

Posteriormente, ambas piezas fueron exhibidas en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, momento a partir del cual se perdió su rastro y pasaron, presumiblemente, a formar parte de una colección particular.

Noticias relacionadas

Gracias a las gestiones realizadas por la Archidiócesis, la colaboración de los últimos poseedores de las obras y a la intervención de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, estas dos obras de Lucas Valdés han regresado hoy, casi cien años después, a la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, donde podrán volver a ser contempladas por los fieles y visitantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'lío' del pacto entre PP y Vox en Andalucía amenaza con frenar la limitación de pisos turísticos, el teletrabajo o una inversión de 1.197 millones en vivienda
  2. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 19 de mayo de 2026
  3. Dos divorcios, la generación del mollete y una 'transición ejemplar' de 'Tere' al 'Gafa': historia del éxito electoral de Adelante Andalucía
  4. La nueva imagen del paseo marítimo de Matalascañas: así avanzan las obras para que esté listo este verano
  5. El Ayuntamiento de Sevilla reactiva la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio tras quedar desierto el proyecto y perder los fondos europeos
  6. Estos son los municipios de Sevilla donde más se ha votado a Vox en estas elecciones andaluzas
  7. César Romero de la Osa, abogado: 'Si Sergio Ramos compra suficientes acciones del Sevilla FC, legalmente podría incluso vender el Sánchez-Pizjuán
  8. Cortes de tráfico en Sevilla por la salida de las hermandades del Rocío 2026: horarios, recorridos y calles afectadas

Recuperan en Sevilla dos cuadros de Lucas Valdés desaparecidos desde 1929

Recuperan en Sevilla dos cuadros de Lucas Valdés desaparecidos desde 1929

Bitcóin, Strategy o 'fiarse es cobre y no fiarse es oro'

Bitcóin, Strategy o 'fiarse es cobre y no fiarse es oro'

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 20 de mayo de 2026

Joaquín Caparrós, en la presentación de la XIX edición del Mundialito de la Inmigración del Sevilla: "El fútbol nos da una oportunidad de divulgar valores"

Joaquín Caparrós, en la presentación de la XIX edición del Mundialito de la Inmigración del Sevilla: "El fútbol nos da una oportunidad de divulgar valores"

Sevilla lleva su Festival de Cine Europeo a Cannes por primera vez

Sevilla lleva su Festival de Cine Europeo a Cannes por primera vez

Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor mexicano: la venta del Sevilla se complica y está en el aire

Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor mexicano: la venta del Sevilla se complica y está en el aire
Tracking Pixel Contents