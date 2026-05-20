Sevilla lleva su Festival de Cine Europeo a Cannes por primera vez

Sevilla refuerza su proyección internacional con la presentación, por primera vez en su historia, del Festival de Cine Europeo de Sevilla en el prestigioso Festival de Cannes, uno de los grandes escaparates mundiales de la industria cinematográfica, en una acción impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura.

La presentación tuvo lugar en el espacio FantasticPavilion – BloodstreamTerrace de Cannes y estuvo encabezada por el director del Festival de Sevilla, Manuel Cristóbal, junto al jefe de programación, Antonio Navarro, quienes dieron a conocer ante profesionales y representantes de la industria audiovisual internacional el modelo, la identidad y la evolución del certamen sevillano.

Durante el encuentro se puso en valor la transformación experimentada por el Festival de Cine Europeo de Sevilla desde la llegada del actual equipo directivo en 2023, tras una etapa marcada por dificultades organizativas. Desde entonces, el certamen ha reforzado su identidad, ampliado su presencia en la ciudad y consolidado una programación abierta, diversa y comprometida con el conjunto del cine europeo.

Además, se destacó que la pasada edición supuso un récord histórico de asistencia, consolidando al Festival de Cine Europeo de Sevilla como el cuarto festival de España en número de espectadores y el primero de Andalucía, un posicionamiento que confirma el crecimiento y la relevancia nacional e internacional que ha alcanzado el certamen en los últimos años.

Sevilla como capital cultural y cinematográfica europea

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha valorado muy positivamente esta acción internacional y ha destacado que “estar presentes en Cannes supone un reconocimiento al enorme trabajo realizado en estos años y una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando a Sevilla como una gran capital cultural y cinematográfica europea”.

Asimismo, Angie Moreno ha subrayado además que “el Festival de Cine Europeo de Sevilla vive una etapa de consolidación y crecimiento gracias a una dirección ambiciosa, moderna y conectada con la industria audiovisual internacional”. “Hoy Sevilla se presenta en Cannes con personalidad propia, defendiendo un modelo de festival abierto, integrador y profundamente europeo”, ha añadido.

En la presentación se destacó que uno de los grandes objetivos del actual equipo ha sido devolver el festival a la ciudad, ampliando las salas de proyección y convirtiéndolo en un verdadero festival de Sevilla y no únicamente en un festival celebrado en Sevilla. Asimismo, se incidió en la apuesta por acercar el cine europeo a todos los públicos, defendiendo todos los géneros y formatos cinematográficos.

Industria audiovisual y nuevos hitos del certamen

Otro de los aspectos puestos en valor fue el compromiso del certamen con toda la cadena de creación cinematográfica, reconociendo no solo a los directores, sino también a guionistas, productores y exhibidores, a quienes el festival considera piezas fundamentales para mantener viva la experiencia cinematográfica.

Durante la presentación también se repasaron algunos de los hitos recientes del Festival de Sevilla, como la recuperación en 2025 de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo en el Real Alcázar de Sevilla, la creación del Premio Puerta América dedicado a películas europeas representantes en los Óscar o el impulso a nuevas voces cinematográficas mediante secciones competitivas para óperas primas y cortometrajes europeos.

Asimismo, se recordó la presencia en Sevilla de destacadas figuras internacionales del cine como Jeremy Irons, Johnny Depp, Juliette Binoche o Costa-Gavras, entre muchos otros profesionales que han participado en las últimas ediciones.

Noticias relacionadas

Por último, Angie Moreno ha señalado que “esta presentación en Cannes demuestra que Sevilla vuelve a ocupar el lugar que merece en el panorama cultural europeo y confirma la capacidad de nuestra ciudad para generar proyectos culturales de prestigio, atractivos para la industria y con una enorme proyección internacional”.