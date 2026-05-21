Juan Ortega y Pablo Aguado torean hoy en Las Ventas con Manzanares: horario, cartel y dónde ver por televisión

Cartel con aroma sevillano y máxima expectación en Madrid. Los diestros Juan Ortega y Pablo Aguado harán el paseíllo este jueves 21 de mayo en las Ventas ante un encierro del Puerto de San Lorenzo.

El cartel lo completa José María Manzanares en el duodécimo festejo de la Feria de San Isidro, convirtiéndose en una de las corridas más atractivas del ciclo.

Quién torea hoy en Las Ventas

La corrida de este jueves en Madrid anuncia toros de El Puerto de San Lorenzo para José Mari Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado, en otro de los carteles fuertes del ciclo.

José María Manzanares afronta su primer compromiso de la temporada en Las Ventas después de firmar una buena actuación en la Feria del Caballo de Jerez, donde salió a hombros junto a Morante de la Puebla. El alicantino, con más de 20 años de alternativa, ha abierto en varias ocasiones la Puerta Grande de Madrid y continúa siendo uno de los nombres fijos del escalafón por la elegancia de su concepto.

Juan Ortega regresa a Las Ventas tras su primera actuación del pasado 8 de mayo. El sevillano, siempre empeñado en la búsqueda de la pureza, dejó entonces muestras de su disposición sin llegar a redondear la tarde. En lo que va de temporada también ha firmado momentos de gran dimensión artística, como ocurrió en Jerez, donde malogró con la espada una actuación muy inspirada con el capote y la muleta.

Cierra la terna Pablo Aguado, que afronta en esta corrida el primero de sus tres compromisos en Madrid. El sevillano no ha tenido suerte en sus últimas comparecencias en la plaza venteña, aunque en 2019 dejó una faena sincera y llena de naturalidad que perdió premio por el fallo con los aceros. Tampoco encontró opciones claras en sus actuaciones de la Feria de Abril de Sevilla 2026.

A qué hora son los toros en Las Ventas

El festejo taurino comenzará a las 19.00 horas en la plaza de toros de Las Ventas, dentro de la programación de la Feria de San Isidro.

Dónde ver hoy en TV la corrida de Las Ventas

La corrida podrá seguirse en directo a través de Telemadrid, que ofrece la Feria de San Isidro al completo. La cadena arrancará su cobertura desde las 18.15 horas con un programa previo de Madrid Directo desde los alrededores de la plaza, con Emilio Pineda y Francine Gálvez al frente.

La narración y los comentarios correrán a cargo de Sixto Naranjo, acompañado por el maestro Luis Miguel Encabo y Federico Arnás, mientras que Laura Palmer se encargará de las entrevistas desde el callejón.

Además, quienes no puedan asistir al festejo tendrán la posibilidad de seguir la corrida gratis a través de la web de Telemadrid.