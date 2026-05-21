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Morante de la Puebla causa baja en Nimes tras sufrir un traumatismo torácico en Jerez de la Frontera: "Le impide respirar con normalidad"

El torero sevillano no podrá actuar este sábado en el Coliseo al no poder respirar con normalidad debido a una contusión en la corrida de Jerez

El torero José Antonio Morante de la Puebla durante una corrida de toros en la feria del caballo de Jerez de la Frontera.

El torero José Antonio Morante de la Puebla durante una corrida de toros en la feria del caballo de Jerez de la Frontera. / Joaquín Corchero / Europa Press

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Morante de la Puebla no podrá torear este sábado en Nimes (Francia). El torero sevillano ha causado baja tras "sufrir un traumatismo en la caja torácica que le impide respirar con normalidad", según ha comunicado el empresario Simón Casas durante una comparecencia celebrada en el Hotel Chouleur.

La baja del diestro se ha presentado este jueves en torno a la una de la tarde, después de que el torero acusara dolores en la zona torácica. Una contusión que sufrió el pásado sábado en Jerez de la Frontera tras entrar a matar al primer toro de la tarde.

De esta forma, los médicos le han recomendado reposo durante los próximos días y no podrá cumplir su compromiso en la corrida prevista en el Coliseo de Nimes, donde estaba anunciado junto a Alejandro Talavante y Marco Pérez, con toros de El Freixo.

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De esta forma, la empresa ha anunciado que Juan Ortega será el encargado de sustituir a Morante de la Puebla en esta corrida. La organización ha agradecido la comprensión de los aficionados y se pone a disposición del público para cualquier consulta relacionada con este cambio de última hora en el cartel.

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