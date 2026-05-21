OneToro retransmitirá la corrida del Corpus de Sevilla en la Maestranza con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

La corrida del Corpus de Sevilla ya tiene televisión. OneToro retransmitirá en exclusiva el festejo del Corpus en la Maestranza, según ha hecho oficial la propia plataforma tras cerrar un acuerdo con Lances de Futuro. El cartel reunirá a Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, que lidiarán toros de Hermanos García Jiménez en uno de los acontecimientos taurinos más esperados del año en Sevilla.

Con esta retransmisión, OneToro TV amplía su presencia en los grandes acontecimientos taurinos de Sevilla. La corrida del Corpus se suma a los ocho festejos ya emitidos por la plataforma en la temporada sevillana, consolidando su apuesta por los carteles de mayor interés del curso.

La cita tendrá además un carácter especial por tratarse de una corrida que colgó el "no hay billetes" desde hace meses. Además, el Corpus regresa a Sevilla 16 años después, ya que en temporadas anteriores esta fecha había estado reservada a novilladas con picadores. La recuperación de este festejo devuelve al calendario sevillano una tarde de enorme simbolismo y la convierte en una de las grandes referencias de la temporada.

Cuándo es la corrida del Corpus de Sevilla

La corrida del Corpus de Sevilla se celebrará el jueves 4 de junio en la plaza de toros de la Maestranza a las 19:30 horas con un cartel de máxima categoría: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, frente a toros de Hermanos García Jiménez.

La combinación reúne a tres toreros de marcado sello artístico y vinculados al toreo más clásico. Morante, Ortega y Aguado aparecen en la actualidad como tres de los grandes referentes de esa escuela sevillana que tanto cala en los tendidos del coso del Baratillo. Un cartel que ya se repitió la temporada pasada en diferentes plazas como Sevilla y Marbella.

Uno de los grandes alicientes de la tarde será el regreso de Morante de la Puebla a la Maestranza después de la grave cogida sufrida el Lunes de Pescaíto. El parte médico facilitado entonces calificó la cornada como “muy grave”, debido a la complejidad de una intervención que afectó a la zona anal y al recto. Tras aquella operación, Morante reapareció el pasado fin de semana en Jerez, donde volvió a vestirse de luces en dos ocasiones y salió a hombros el pasado sábado tras una faena magistral.

Dónde ver en TV la corrida del Corpus de Sevilla

La corrida del Corpus de Sevilla podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura del festejo con programa previo desde las 19:00 horas.

La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara y el maestro Eduardo Dávila Miura, mientras que David Soria informará desde el callejón. Además, la retransmisión también estará disponible en Vodafone a través de OneToro TV para quienes quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.