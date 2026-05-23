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Los Javis ganan el premio a mejor dirección en Cannes con 'La bola negra'

Los cineastas españoles comparten el galardón ex aequo con el director polaco Pawel Pawlikowski

Javier Calvo (C) abraza al cineasta canadiense Xavier Dolan junto a Javier Ambrossi (D) sobre el escenario tras ganar ex aequo el premio a la mejor dirección por la película 'La Bola Negra' durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2026.

Javier Calvo (C) abraza al cineasta canadiense Xavier Dolan junto a Javier Ambrossi (D) sobre el escenario tras ganar ex aequo el premio a la mejor dirección por la película 'La Bola Negra' durante la ceremonia de clausura de la 79ª edición del Festival de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 23 de mayo de 2026. / SAMEER AL-DOUMY / AFP

Redacción

Los cineastas españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, han ganado el premio a mejor dirección en la 79 edición Festival de Cannes 2026 con 'La bola negra', en un galardón ex aequo junto al director polaco Pawel Pawlikowski con 'Fatherland'.

El galardón confirma la entusiasta acogida que recibió el filme en su estreno, recibiendo una ovación de 20 minutos. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

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La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada e

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