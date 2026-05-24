Entrevista | María Peláe Cantante
María Peláe: “Acabar la gira en Sevilla significa cerrar un ciclo tras un año de El Evangelio”
La cantautora malagueña que ha revolucionado la escena musical cierra la gira de su proyecto más personal en el Cartuja Center con un concierto plagado de sorpresas y una puesta en escena que no dejará indiferente
Coincidiendo con el cierre del festival Insólito en Sevilla y el final de la gira de El Evangelio, María Peláe llega al Cartuja Center dispuesta a despedir una de las etapas más personales y ambiciosas de toda su carrera musical. La artista malagueña ha construido con este disco un homenaje contemporáneo al folclore andaluz y a las grandes voces femeninas que dejaron su impronta en generaciones, reinterpretando la copla y el flamenco desde una mirada actual, feminista y profundamente emocional. Entre “santas flamencas”, verdades incómodas para algunos, y una amalgama sonora que va del jazz por bulerías a la electrónica, Peláe reflexiona sobre tradición, identidad y revolución artística en una conversación donde también adelanta las sorpresas que prepara para una noche que se promete como inolvidable en Sevilla.
Pregunta. Eres la encargada de cerrar el festival Insólito en Sevilla, y al mismo tiempola que ha sido tu temporada de conciertos. ¿Qué supone para ti poner el broche final a este ciclo?
Respuesta. Pues ser yo la que cierra, por decirlo de alguna manera, este festival justo cuando, además, hemos hecho un año del lanzamiento de El Evangelio, creo que completa todo un ciclo. Un ciclo lunar y solar, dicho de alguna manera, y la verdad es que estoy muy contenta de que hayan coincidido ambas cosas a la misma vez. Estamos despidiendo este álbum y coger de la mano a ese escenario de la Cartuja en la ciudad de Sevilla va a ser toda una gozada.
P. Este último álbum al que nos referimos, El Evangelio, es tu carta de presentación el día 30 de mayo en ese Cartuja Center. ¿En qué momento y de qué manera nace este disco? ¿Qué querías contar con él?
Respuesta. Este disco tira mucho de ese andalucismo tan bonito que tenemos todos los que somos de esta tierra, ¿no? Trata de decir el Evangelio como tal, su origen radica en el recuerdo que tengo de mi abuela, cuando muchas veces la oía decir frases que eran como sentencias. Siempre hemos dicho aquello de "has soltado el Evangelio por la boca". Pues en este disco lo que he pretendido precisamente es eso. Decir, a mi parecer, aquellas verdades que deben de ser escritas desde el momento en el que se sueltan por la boca.
P. Cada tema que compone el disco tiene la visión y va ligada una Santa, háblanos un poco de todo este concepto.
R. Me he basado diferentes flamencas. El proyecto nace de una reinterpretación actual del folclore, fusionando el flamenco con una amplia variedad de estilos musicales. Y cada canción va de la mano de una Santa Flamenca que en algún momento dijo una gran verdad por la boca, como por ejemplo esa gran Rocío Jurado cuando dijo de una forma tan revolucionaria ese "Yo soy pro gay" en el año 2001. Pues verdades así, tajantes y directas. Quería que cada canción tuviera ese tipo de mensaje.
P. ¿Por qué El Evangelio como título para este proyecto?
R. Precisamente por eso mismo. Eran grandes verdades algo silenciadas, al menos bajo mi visión. Y en este caso, el álbum ha pretendido ser ese Evangelio apócrifo de todo lo que las folclóricas han dicho a lo largo de su carrera, de esos no oficializados. Yo sentía que tenía que sacar ese no oficial , por todas ellas y todas esas verdades. Por esto mismo lo de que cada canción pertenece en parte a una santa.
P. ¿Te planteaste este proyecto como un proceso de búsqueda más personal de ti misma?
R. Bueno, realmente es una búsqueda de poder seguir innovando. Detrás de trabajos como este proyecto o de los siguientes singles que hemos sacado, tanto Alba Reig que es la persona que me produce y al mismo tiempo con la que compongo la mayoría de los temas, como con todo mi equipo, lo que siempre nos proponemos es intentar sorprender. Y creo que también la gente espera un poco eso al final, que cada vez que saquemos un tema, o en este caso el disco al completo, haya detrás un trabajo de fondo. Que se note que hemos investigado, que hemos querido sacar diferentes palos del flamenco pero llevados a algo precisamente muy personal. Por eso tenemos incluso una farruca con sonidos más electrónicos de fondo, o bien una especie de jazz por bulerías. Intentamos investigar bastante y seguir jugando con esta alquimia que es el arte.
P. Hay algunos temas dentro del álbum que son colaboraciones con otros artistas, como por ejemplo el caso de Que digan con Falete. ¿Cuál ha sido para ti la colaboración más ilusionante dentro de este disco?
R. (Reflexiona) ¡Uf! Pues no sabría qué decirte. Todas y cada una de las colaboraciones están pensadas precisamente para que mejore la canción. Yo creo que hay temas que ganan y terminan de tener la guinda cuando van acompañadas de un artista concreto. En el caso del Que digan pues imagínate. Cuando grabé las voces de Falete me encantó. Pasamos en ese momento de algo que nos imaginábamos en una primera instancia cuando compusimos la canción a escucharla elevada al máximo nivel. Sabíamos que al tema le hacía falta y llegaría a su cúspide si también la cantara Falete. Y me dio ese honor y ese placer, el cantarla conmigo.
P. De figuras como La Jurado, a quien has mencionado antes, Lola Flores, María Jiménez, o la Martirio, ¿has querido heredar matices como artista?
R. Sí, por supuesto. Quieras o no quieras, son de las personas de las que creo que muchas artistas de hoy en día hemos mamao. Te mentiría si no te dijera que he visto no sé cuántos conciertos de Martirio o no sé cuántos vídeos de Rocío Jurado. Eso ya está en nuestro ADN, desde pequeñas. Y es algo que hemos tenido en nuestra idiosincrasia desde que hemos nacido.
P. ¿Qué crees que tiene el folclore femenino que sigue resultando tan contemporáneo y que engancha tanto al espectador?
R. Yo creo que lo que tiene es mucha verdad. Mucha verdad y mucho desahogo. La copla, de por sí, junto a los palos del flamenco y su manera de cantarlos, pienso que siempre han sido un camino de desahogo para la mujer en una realidad social un tanto adversa, que hemos vivido desde siempre. Yo creo que ese poderío era y es necesario encima del escenario, se trata de dar un paso al frente y no sólo como artistas, sino como el propio feminismo encima de las tablas.
P. ¿Crees que esta corriente ha sido injustamente tratada a lo largo de los años?
R. Bueno, yo creo que va y viene. Todo es según desde qué prisma lo miremos, quién esté opinando o si estamos de Despeñaperros para arriba o para abajo. Yo creo que según quién lo mire es muy querido y valorado, o es denostado. Realmente es según quién lo diga y quién abra la boca se verá de una manera o de otra. Lo que está claro es que son nuestras raíces y que tienen una riqueza letrística, armónica y musical en general que es normal que después todos bebamos de ello, y que muchos beban de ello aunque no quieran.
P. ¿Qué te interesa a ti, como artista, preservar de la tradición y con qué crees que es necesario romper?
R. La tradición tiene que estar en constante revisión ¿no?; es como con los chistes que han acabado envejeciendo mal, pues con la tradición pasa lo mismo. Hay muchas cosas con las que hay que aplicar el sentido común y decir qué coges y qué quitas. A nivel de letras, ahora creo que hay que revisar muchas letras tanto de coplas, como de flamenco, como de pop o latino. Todos los géneros, porque muchas veces parece que la sociedad y la cultura solamente pasa revista a un sector, pero todos hemos vivido en el mismo mundo. Todos los géneros musicales hemos vivido en el mismo mundo. Entonces dentro de mi caso, como feminista, andalucista y un largo etcétera, intento poner mi granito de arena aún cogiendo todo lo bueno que tiene el folclore.
P. ¿Qué le espera al público el día 30 de mayo?
R. Espero que vengan con el pelo recogío, porque se van a despeinar nada más entrar. Tenemos preparado un show muy bonito, especialmente para esta ciudad de Sevilla, en la que tenía muchas ganas de estar con este proyecto de El Evangelio, sobre todo porque desde que lo sacamos no los hemos cantado allí y lo vamos a hacer ahora. Precisamente que termine el festival Insólito y que ya estemos acabando la gira es poner un broche muy especial.
P. Has dejado pistas de que no estarás sola y habrá sorpresas… ¿Qué puedes adelantarnos para abrir boca?
R. Por qué no decirlo. Habrá alguna sorpresa que otra e incluso estrenaremos alguna canción, porque el día así lo merece. Tendremos detalles muy especiales para esta tierra que tan bien me trata cada vez que la piso, que es Sevilla. Puedo adelantaros que vais a chillar, porque voy a chillar incluso yo. Va a ser muy bonito, lo voy a dar todo y la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue ya el día, porque nos encontramos modificando partes del show exclusivamente para este cierre.
P. Una voz que siempre te acompaña.
R. La de Bambino.
P. Un verso del disco que te represente.
R. Y que hablen, y que hiervan.
P. Un escenario soñado.
R. Lo soñé y pasó: El Falla.
P. Una palabra para definir El Evangelio.
R. Revolución.
