Rocío Garrido, José y Anabel Valencia y Lela Soto protagonizan la programación flamenca de Cajasol

La Fundación Cajasol sitúa esta semana a Sevilla en el centro del flamenco con una intensa programación en el Teatro Cajasol (C/ Chicarreros, 1), donde tres propuestas de primer nivel prometen emocionar, sorprender y atraer tanto al público general como a los grandes aficionados. Del 26 al 29 de mayo, el arte jondo se vivirá con fuerza en tres citas que combinan estreno absoluto, raíz lebrijana y una de las voces más poderosas del panorama actual.

Rocío Garrido estrena ‘1405: Ecos del tiempo’

El martes 26 de mayo abrirá esta programación Rocío Garrido con el estreno de 1405: Ecos del tiempo, dentro del ciclo Flamenco Aparte. Se trata de una propuesta escénica de nueva creación que ahonda en la memoria, los orígenes y la evolución del flamenco, construyendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad. A través del cante, el baile y una cuidada puesta en escena, Garrido invita al espectador a recorrer distintos paisajes emocionales, en una obra que nace con vocación de innovación sin perder el arraigo a lo esencial.

La emoción continuará el miércoles 27 de mayo con una nueva cita del consolidado ciclo Jueves Flamenco, protagonizada por José y Anabel Valencia. Los artistas lebrijanos presentan Extremo Lebrija, un espectáculo que rinde homenaje a la riqueza artística de su tierra, una de las grandes cunas del flamenco. Con un estilo marcado por la autenticidad, la profundidad y el respeto a la tradición, los Valencia ofrecen un recorrido por los cantes más representativos, impregnados de fuerza, compás y una personalidad artística inconfundible que conecta de forma directa con el público.

Lela Soto lleva ‘El fuego que llevo dentro’ al Teatro Cajasol

El broche de oro llegará el viernes 29 de mayo con Lela Soto, que subirá al escenario dentro del ciclo Flamenco Aparte con El fuego que llevo dentro. Heredera de una de las grandes sagas flamencas, la artista despliega un cante cargado de matices, intensidad y verdad. Su propuesta combina sensibilidad y poderío, transitando por distintos palos con una interpretación personal que reafirma su lugar como una de las voces más relevantes del panorama flamenco actual.

Tres noches y tres experiencias irrepetibles que convierten el Teatro Cajasol en una cita obligada para los amantes del flamenco. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 20.30 horas.

Noticias relacionadas

Las entradas ya están a la venta y, ante la alta expectación, se recomienda adquirirlas con antelación a través de la taquilla de la Fundación Cajasol (C/ Álvarez Quintero, s/n, Sevilla) o en su página web.