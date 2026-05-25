San Fermín 2026 ya tiene carteles: Morante de la Puebla regresa a Pamplona y Roca Rey hará doblete en la Feria del Toro

Ya es oficial. La Casa Misericordia de Pamplona ha presentado los carteles de los festejos taurinos en la Feria del Toro 2026 con la inclusión de Morante de la Puebla, que causó baja en Nimes, Roca Rey y toreros emergentes. Como viene siendo tradicional, las fiestas más populares de Pamplona darán el pistoletazo de salida el martes 7 de julio, con las Fiestas de San Fermín, pero los festejos taurinos en la Plaza de Toros de Pamplona comenzarán desde los días previos.

El ciclo está compuesto por ocho corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores. El acto de presentación ha estado presidido por José María Marco García Mina, presidente de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona; Eugenio Salinas Frauca, vocal de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona; Camino Oslé Guerendiáin, vicepresidenta del Patronato de la Casa Misericordia de Pamplona; y Jesús Cía Garza, director de la Casa Misericordia de Pamplona.

Morante y Roca Rey, principales atractivos del ciclo

El serial taurino comenzará el domingo 5 de julio con la tradicional novillada con picadores y finalizará el martes 14 de julio con una corrida de toros de Jandilla. Como principal novedad, este año la corrida de Miura no cerrará el ciclo, algo inusual en la Feria del Toro.

Uno de los grandes pilares del abono será Roca Rey, que hará el paseíllo en dos tardes, siendo el único torero anunciado por partida doble en el serial. No es casualidad, ya que Pamplona es una de sus plazas talismán, donde ha firmado triunfos importantes en las últimas temporadas y se ha ganado el reconocimiento de la afición pamplonesa.

También destaca el regreso de Morante de la Puebla a Pamplona tras su histórica salida a hombros. El torero sevillano lidiará un encierro de Álvaro Núñez, la misma ganadería del pasado año y con la que firmó una de sus faenas más recordadas en la Maestranza y otra actuación de gran inspiración en Jerez de la Frontera.

La presencia andaluza será especialmente numerosa en esta edición de la Feria del Toro. Daniel Luque, Borja Jiménez, Juan Ortega, Pablo Aguado, Fortes, Pepe Moral y Manuel Escribano actuarán una tarde cada uno en el abono.

A qué hora son los festejos en San Fermín 2026

En cuanto a la retransmisión televisiva, la empresa ha confirmado durante la rueda de prensa que se está negociando la emisión de los festejos. Lo que sí está asegurado es que los encierros volverán a retransmitirse por TVE.

Todos los festejos comenzarán a las 18.30 horas, salvo la novillada del domingo 5 de julio, que arrancará a las 20.00 horas.

Carteles oficiales de San Fermín 2026

Domingo 5 de julio. Novillos de Pincha para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau.

Lunes 6 de julio. Toros de El Capea para Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Martes 7 de julio. Toros de Fuente Ymbro para Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

Miércoles 8 de julio. Toros de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.

Jueves 9 de julio. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda.

Viernes 10 de julio. Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez.

Sábado 11 de julio. Toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca.

Domingo 12 de julio. Toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón.

Lunes 13 de julio. Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.

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Martes 14 de julio. Toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.