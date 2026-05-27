Toros
Borja Jiménez se abre paso entre el Papa León XIV y Bad Bunny: su encerrona del 7 de junio en Las Ventas apunta a una gran cita taurina
El torero sevillano se encerrará en solitario el próximo 7 de junio en Madrid en una cita In Memoriam dedicada a Ignacio Sánchez Mejías
Madrid vivirá el próximo 7 de junio uno de esos días de gran agitación en los que la ciudad parece tener varios centros de gravedad al mismo tiempo. A la esperada visita del Papa León XIV y al multitudinario concierto de Bad Bunny se sumará también, en clave taurina, la encerrona de Borja Jiménez en la Plaza de Toros de Las Ventas, uno de los acontecimientos más señalados de la temporada.
El torero sevillano afrontará en solitario uno de los retos más exigentes y simbólicos de su carrera en la primera plaza del mundo. Su apuesta ha ido ganando vuelo en las últimas semanas hasta convertirse en una de las grandes fechas del tramo final de la Feria de San Isidro. En una ciudad tomada ese fin de semana por grandes reclamos religiosos, musicales y culturales, Borja también ha logrado hacerse un hueco en la conversación madrileña con una cita que trasciende lo puramente taurino.
La expectación alrededor de la tarde no deja de crecer. Más allá del cartel y del desafío de encerrarse solo en Las Ventas, la cita está movilizando a numerosos aficionados, especialmente jóvenes, que ya preparan desplazamientos desde distintos puntos de España para acompañar al sevillano que viene de firmar triunfos en muchas plazas, incluida en la Maestranza aunque sin espada. Esa conexión con las nuevas generaciones se ha consolidado en las últimas temporadas gracias a un concepto del toreo basado en la verdad, la naturalidad y la entrega.
La corrida tendrá, además, un fuerte componente simbólico al celebrarse dentro del festejo In Memoriam, que este año estará dedicado a Ignacio Sánchez Mejías, figura clave en la historia de la tauromaquia y de la cultura española del siglo XX. Ese homenaje añade una dimensión emocional y cultural a una tarde que ya estaba llamada a ser especial.
Así, mientras Madrid se prepara para recibir al Papa, cantar con Bad Bunny y mirar hacia varios grandes escenarios a la vez, Las Ventas también quiere reclamar su sitio en ese mapa del 7 de junio. Y lo hará con Borja Jiménez como protagonista de una encerrona que, para muchos aficionados, ya ha dejado de ser una simple corrida para instalarse en el terreno de los grandes acontecimientos taurinos del año.
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