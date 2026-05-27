El coro Orfeón de Sevilla regresa con el concierto 'Muchos cantos, una sola fe' en la Parroquia San Jacinto los días 29 y 30 de mayo

El coro polifónico, Orfeón de Sevilla presentará los próximos 29 y 30 de mayo a las 21:00 un proyecto musical bajo el lema 'Muchos cantos, una sola fe' en la Parroquia San Jacinto de Sevilla con un precio de entrada de 15 euros . Se trata de una propuesta artística de gran fuerza expresiva que reunirá música sacra, ritmos del mundo y sonoridades contemporáneas en un concierto solidario que tendrá el repertorio Misa Criolla, A Little Jazz Mass y Freedom Trilogy.

Se trata del segundo concierto de Orfeón de Sevilla, una asociación formada por 350 voces, que regresa al escenario tras la buena acogida que tuvo en su debut en 2025 con el proyecto musical “Choral, Sacred Jazz & Gospel”. El concierto tendrá carácter benéfico a favor de la Parroquia de San Jacinto y de la Fundación Nzuri Daima, a través de su leitmotiv Multi cantus, una fides (“Muchos cantos, una sola fe”), el programa propone un recorrido musical por diferentes culturas y lenguajes sonoros a través de tres grandes obras:

La primera será Misa Criolla, la emblemática composición de Ariel Ramírez que fusiona los ritmos folclóricos latinoamericanos con la profundidad espiritual del texto litúrgico. Esta obra ofrece una experiencia vibrante, emotiva y profundamente humana.

En segundo lugar, A Little Jazz Mass, una innovadora reinterpretación del compositor inglés Bob Chilcott de la misa tradicional desde el lenguaje libre y dinámico del jazz, donde la solemnidad convive con la improvisación, la energía y la modernidad.

En tercer lugar, Freedom Trilogy, compuesta por Paul Halley. Se trata de una poderosa reflexión musical sobre la libertad, la esperanza y la dignidad humana, inspirada en influencias musicales de diversas tradiciones del mundo.

La actuación contará con la participación de destacados músicos y del Grupo Encuentros Andinos, formación especializada en música latinoamericana y en la interpretación de instrumentos sudamericanos autóctonos.

Participarán Luis Salto Pérez al contrabajo, Antonio Alcántara Ritoré en la percusión y Chano Robles Mures al piano, así como el tenor solista Julio López Agudo. Mientras técnica vocal y producción estarán a cargo de Marta Del Pozo, mientras que la dirección general y coordinación artística corresponderá a María Elena Gauna Ujhelly.