La Fundación Cajasol prepara una de las grandes citas culturales de 2027 en torno a la Generación del 27

Sevilla se prepara para revivir, un siglo después, el fulgor cultural que la situó en el origen de uno de los capítulos más decisivos de la poesía en español. La Fundación Cajasol liderará la gran conmemoración del Centenario de la Generación del 27, una cita que devolverá a la ciudad el impulso creativo de aquellos autores que marcaron la etapa más brillante de las letras españolas del siglo XX y que ahora volverá a convocarse para ser celebrado, estudiado y compartido con la ciudadanía.

Fundación Cajasol y Sevilla, epicentro del Centenario de la Generación del 27

En este contexto, la institución presidida por Antonio Pulido prepara un amplio programa para conmemorar en 2027 el Centenario de la Generación de este grupo de poetas reunidos aquel año en Sevilla, una efeméride estrechamente vinculada a la ciudad, donde el Ateneo reunió en diciembre de 1927 a los autores que darían origen a uno de los movimientos literarios más influyentes del siglo XX. Para ello, la entidad ha suscrito acuerdos de colaboración con la Universidad de Sevilla y el propio Ateneo, y contará además con la participación de la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York y del político y escritor Alfonso Guerra, comisario de una de las grandes exposiciones previstas.

En virtud del convenio firmado con la Universidad de Sevilla, ambas instituciones organizarán conjuntamente el Congreso Internacional Recuérdalo a otros. En torno al 27: nuevas aproximaciones críticas, que se celebrará del 1 al 5 de febrero de 2027 en la Facultad de Filología. El acuerdo, rubricado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la rectora de la US, Carmen Vargas, permitirá reunir a destacados especialistas nacionales e internacionales para revisar, desde nuevas perspectivas, la obra, el contexto y la vigencia cultural del grupo.

Congreso internacional, exposiciones y actividades culturales

El congreso, coordinado por los profesores Carlos Peinado Elliot y Manuel Ángel Vázquez Medel, contará con sesiones académicas matinales y un programa cultural vespertino dirigido por Clara Marías, con la coordinación institucional de Lola Pons Rodríguez. A estas actividades se sumarán una exposición en la Sala Murillo, conferencias, presentaciones literarias, encuentros con editoriales, un recital poético y un ciclo de conciertos con artistas como Sheila Blanco, Carlos Mena y Amancio Prada, además de una recepción institucional para los congresistas.

Por su parte, el convenio marco suscrito con el Ateneo de Sevilla -institución centenaria que protagonizó el homenaje a Góngora que dio origen a la Generación del 27- establece un espacio de colaboración para el diseño conjunto de actividades conmemorativas. El Ateneo prepara una programación especial destinada a destacar la renovación poética del grupo, el diálogo entre tradición y vanguardia y la necesaria visibilización de las mujeres que formaron parte del movimiento. Una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de ambas entidades, será la encargada de proponer y coordinar los proyectos específicos que se desarrollen a lo largo de 2027.

Alfonso Guerra comisaría una exposición sobre la Edad de Plata

Asimismo, entre los hitos de la programación destaca la exposición comisariada por Alfonso Guerra, cuya inauguración está prevista para el 21 de octubre. Según el comisario, en la muestra se podrá “respirar el aire de alegría y amistad” que marcó a esta generación, sobre todo en sus comienzos, y en los días sevillanos en los que se forjó; “pero no olvidará su verdadera dimensión social”, ha añadido. A este respecto, habrá un espacio destacado para recordar y analizar grandes emblemas culturales de la época, como la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos; las Misiones Pedagógicas establecidas durante la Segunda República para llevar el conocimiento a la España rural (en las que participaron muchos de los miembros de la Generación del 27) y la compañía de teatro La Barraca, fundada por el poeta granadino Federico García Lorca con ese mismo componente social indisolublemente asociado a la cultura como motor de desarrollo social. En definitiva, “esta exposición recreará el encuentro venturoso de la Edad de Plata, que se vio interrumpido con la Guerra, la muerte y el exilio”, ha señalado Alfonso Guerra.

Finalmente, la conmemoración contará con la colaboración de la Hispanic Society of America, que pondrá a disposición de la Fundación Cajasol su valioso fondo gongorino, uno de los conjuntos documentales más relevantes para estudiar la recepción y transmisión de la obra de Luis de Góngora. Este fondo incluye seis ediciones antiguas de Todas las obras de Góngora —publicadas entre 1633 y 1654 y registradas en el volumen Gongora in the Library of the Hispanic Society of America (1927)—, así como más de 250 manuscritos poéticos de los siglos XV al XVII en los que el poeta aparece junto a autores como Garcilaso, Fray Luis de León, Quevedo o Sor Juana Inés de la Cruz. Su cesión permitirá organizar en Sevilla una gran exposición dedicada a la figura del poeta cordobés y a la tradición literaria que inspiró el nacimiento de la Generación del 27.

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Con estas alianzas, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la cultura y con la celebración de una efeméride que forma parte de la memoria intelectual de Sevilla. El programa previsto aspira a convertirse en un gran acontecimiento cultural abierto a la ciudadanía, que conecte pasado y presente y proyecte internacionalmente el legado de la Generación del 27.