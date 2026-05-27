La zarzuela 'Las Hijas del Zebedeo' vuelve a Sevilla un siglo después con una doble función en el Espacio Turina este mes de mayo

Sevilla recuperará os próximos 29 y 30 de mayo en el Espacio Turina la zarzuela Las Hijas del Zebedeo, una emblemática obra compuesta en 1889 por Ruperto Chapí, con libreto de José Estremera, que regresa a los escenarios sevillanos de la mano de la Compañía Sevillana de Zarzuela con importantes novedades musicales y escénicas.

El fundador de la Compañía Sevillana de Zarzuela, Javier Sánchez Rivas, ha puesto en valor el éxito que experimenta el género en Sevilla y señala que esta apuesta cultural tiene “grandes réditos culturales y sociales gracias a la recuperación de obras que permanecían olvidadas y a la apertura de nuevos nichos dentro del mercado escénico”.

Esta representación supone un nuevo paso en el objetivo de consolidar a Sevilla como referencia nacional e internacional en el rescate y puesta en valor del género lírico español. Asimismo, La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha subrayado que “Sevilla está demostrando que la zarzuela tiene presente y futuro, y que nuestra ciudad puede convertirse en una referencia imprescindible en la recuperación y difusión del género lírico nacional”.

Una zarzuela con más de 100 años

Las Hijas del Zebedeo es una obra cómica en dos actos, que forma parte la célebre romanza “Al pensar en el dueño de mis amores…”, una de las piezas más reconocidas del repertorio lírico español, narra la historia de la modistilla (aprendiz de modista) Luisa, quien comienza a sospechar que su enamorado Arturo podría ser en realidad su hermano. El enredo sentimental, cargado de humor y emoción, desemboca finalmente en un desenlace feliz acompañado de las conocidas carceleras (cante tradicional flamenco) interpretadas por la protagonista.

Además del valor patrimonial de esta zarzuela, la producción incorpora dos estrenos mundiales fruto de la investigación musical desarrollada por la Compañía Sevillana de Zarzuela. En concreto, se interpretarán por primera vez el Dúo Felipe y Arturo y el Final de la obra, fragmentos que fueron eliminados en su momento por el compositor Ruperto Chapí.

La propuesta contará igualmente con el estreno de un nuevo telón de corte impresionista inspirado en los bocetos originales de la obra. Este trabajo ha sido desarrollado por los doctorandos de la Facultad de Bellas Artes Irene Ugolini y Agustín Muñoz, bajo la dirección del profesor Fernando García, recreando el interior de la tienda de telas del Maestro Polissón.