La semana grande de Morante de la Puebla: de Hijo Predilecto de Sevilla al gran cartel del Corpus en la Maestranza

Morante de la Puebla vivirá una semana llena de reconocimientos antes de torear la corrida del Corpus. El sevillano regresará al albero del Baratillo tras la cornada sufrida en la pasada Feria de Abril, aunque durante los días previos recogerá varios premios en Sevilla.

La primera distinción la recibirá el próximo sábado en Fibes como Hijo Predilecto 2026 por el Ayuntamiento de Sevilla, junto al resto de personalidades de la ciudad que también han sido distinguidas con las Medallas de Sevilla. Un día más tarde, Morante de la Puebla volverá a vestirse de luces este domingo en la tradicional corrida de San Fernando de Aranjuez, tras superar los problemas respiratorios derivados de la contusión sufrida en Jerez, que le obligó a perderse su compromiso en Nimes. El sevillano compartirá paseíllo con Roca Rey y Pablo Aguado frente a toros de Núñez del Cuvillo.

Del Premio Taurino a la Corrida del Corpus de Sevilla

La próxima semana, el genio de La Puebla recibirá otro galardón por parte del Ayuntamiento: el X Premio Taurino de Sevilla. Una distinción que le fue concedida en noviembre, pero que, por problemas de agenda, no ha podido recoger hasta ahora. La fecha, además, tendrá un valor especial, ya que lo recibirá el próximo 3 de junio. Entre los premiados en ediciones anteriores figuran nombres de la talla de Paco Camino, Espartaco, Pepe Luis Vázquez o Curro Romero. Además, Morante de la Puebla mantiene una estrecha relación con el Consistorio, ya que está previsto que una de las futuras calles de la Feria de Abril, tras la ampliación prevista para 2027, lleve su nombre.

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Un día después llegará uno de los carteles más atractivos de la temporada en el abono maestrante. El Corpus sevillano se presenta con un cartel de lujo formado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, que lidiarán reses de García Jiménez. Un cartel que ya deslumbró la pasada temporada, tanto el 1 de mayo en la Maestranza como en la Corrida de los Candiles de Marbella. Será el colofón a una semana ilusionante en la estrecha vinculación de Morante de la Puebla con Sevilla. El aroma de la Puebla con la inspiración de la Maestranza.