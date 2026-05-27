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Sevilla volverá a celebrar una Noche en Blanco el 2 octubre: más propuestas culturales y actividades más allá del casco histórico

Tras el récord de 115.000 asistentes en 2025, la Noche en Blanco de Sevilla aspira a crecer en alcance territorial y diversidad de públicos

Presentación de la Noche en Blanco 2025

Presentación de la Noche en Blanco 2025 / Asociación ciudadana sevillasemueve

Elizabeth Arria

Elizabeth Arria

La Noche en Blanco de Sevilla tiene ya fecha para este año 2026. Será el próximo viernes 2 de octubre de 2026 como marca la costumbre desde sus inicios en 2012. Sevillasemueve, la asociación ciudadana responsable de la organización del evento, ha arrancado los preparativos con la vista puesta en dar un paso más allá en su crecimiento y en su alcance territorial.

Tradicionalmente, la concentración cultural del evento se ha celebrado en el casco histórico, y, sin embargo, el objetivo de esta decimotercera edición es expandir las actividades a nuevas zonas de la ciudad y acercarla a vecinos de otros barrios.

La organización trabaja este año para incorporar espacios recientemente recuperados, sumar nuevas propuestas a las ya habituales y llegar a públicos más diversos. Como en ediciones anteriores, el programa contará tanto con la participación de grandes instituciones culturales —museos, centros patrimoniales y edificios emblemáticos de la ciudad— como con la de un amplio tejido de entidades privadas: librerías, galerías de arte, hermandades, colectivos ciudadanos y promotores culturales que cada año aportan algunas de las propuestas más originales de la noche.

Museos como el de Bellas Artes o el de Artes y Costumbres Populares, espacios como San Luis de los Franceses, el Pabellón de la Navegación, el CaixaForum, la Catedral de Sevilla o la Iglesia del Salvador ya forman parte del imaginario colectivo de este evento. Aunque la organización trabaja actualmente para consolidar y ampliar estas colaboraciones de cara a octubre. Sevillasemevue promoverá para esta edición el compromiso ya adquirido en convocatorias anteriores con la accesibilidad universal, la igualdad de género y el respeto a la diversidad, una fiesta de la cultura que aspira a ser de todos debe también ser para todos.

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La pasada edición de 2025 cerró con cifras récord: más de 115.000 asistentes y más de 120 actividades repartidas por un centenar de espacios, resultado de una larga sucesión de incorporaciones culturales a lo largo de los años. Con este propósito, sevillasemueve abre de nuevo el proceso de adhesión al evento e invita a asociaciones culturales, galerías, colectivos, hermandades, empresas y entidades vinculadas al ámbito cultural a sumarse a la Noche en Blanco 2026. Las entidades interesadas pueden ponerse en contacto con la organización a través del formulario de inscripción disponible en la web oficial del evento nocheenblaco.org.

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