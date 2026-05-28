Israel Galván, en #ElCorreoPregunta: "La Bienal me saca el bailaor que llevo dentro"

#ElCorreoPregunta -un evento organizado por El Correo de Andalucía con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Bienal de Flamenco de Sevilla- ha celebrado una nueva edición este jueves que ha tenido como protagonista al flamenco. Así, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra; la cantaora Marina Heredia y el bailaor y coreógrafo Israel Galván han participado en un coloquio en el que han debatido sobre la situación actual de este arte en un momento clave para su proyección internacional y que ha conducido la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo.

Este encuentro se ha celebrado apenas unos meses antes de que tenga lugar de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, un evento tendrá lugar del 9 de septiembre al 3 de octubre de 2026. El evento ofrece 72 funciones que incluyen 22 estrenos absolutos y se reparten por 11 espacios históricos de la ciudad, como ha recordado Morillo.

'Perlas a millares', el lema de esta edición

Esta edición lleva por lema Perlas a millares. "Habla de las perlas que tenemos en la Bienal, es un concepto muy transversal", ha explicado Ybarra, quien ha asegurado que para programar esta cita ha investigado la figura de Pepe Marchena "y a aquella generación de los años 20 que supuso el apogeo de la ópera flamenca".

"No se trata de calcar, sino de entender que había figuras como Vicente Escudero que ha revisado por ejemplo Israel Galván, y se puede abordar con artistas muy diferentes y de distintas edades", ha abundado.

Una cita especial para los artistas

Por su parte, Galván ha admitido que para él la Bienal es especial, "un día malo" incluso, ha reconocido. "Se sufre mucho, pero la Bienal me hacen sacar el bailaor que llevo dentro. Cuando se baila en otros lados, soy como soy, pero aquí me conecto más y el público suena de otra manera", ha destacado.

También lo es para Heredia. "La Bienal es el gran escaparatete para los flamencos, donde te aúpan o te dan en las orejas y por eso siempre he querido ser cautelosa y coherente: para mí no es obligatorio estar en todas las ediciones porque el arte tiene su velocidad", ha destacado. En sentido, ha asegurado que cuando viene a esta cita está "al 100% y con la ilusión de la primera vez, que fue en el 98 con la Yerbabuena".

Espectáculos en la Bienal

Ambos artistas tienen un espectáculo propio en la Bienal, concretamente, en el Teatro de la Maestranza. En el caso de Marina Heredia se trata de ¡En libertad! El camino de los gitanos, en el que estará acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) el 1 de octubre.

Con este proyecto conmemora el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, fusionando el cante flamenco tradicional con arreglos sinfónicos de Joan Albert Amargós y José Quevedo "Bolita" "Tuve libertad para crear y la idea original es mía pero intento estar bien rodeada, de gente de la que pueda aprender mucho", ha indicado.

En el caso de Israel Galván, traerá a la Bienal Bolero de Blanco y Negro, que será estreno absoluto en el Maestranza el 26 de septiembre.

El bailaor y coreógrafo ha explicado que en esta ocasión se ha basado en el Bolero de Ravel. "Lo quiero conectar con los boleros de Moncho, que les gustaba mucho a los gitanos. Me parece un buen cóctel con dos pianos y este será un bolero jondo", ha indicado.

Coproducción como oportunidad para los flamencos

En cuanto a los retos que hay que abordar para próximas ediciones, Heredia ha defendido la necesidad de realizar coproducciones con la idea de que los artistas tengan garantizada su presencia en otros escenarios. "No es lo mismo decirle al equipo que tienes una gala a que tienes seis", ha admitido.

En este sentido, Ybarra ha asegurado que desde la Bienal están trabajando para que los espectáculos giren por otros lugares, aunque en algunas ocasiones no se da porque parten de un planteamiento de vivir una velada "única".

Otra de las reivindicaciones que se han puesto sobre la mesa es la necesidad de que el flamenco "tenga un conservatorio propio", para que pueda crecer como arte independiente.

Público joven

Galván ha destacado que cada vez hay más publico joven en los espectáculos flamencos, algo que no sucede cuando se trata de la danza, donde "siempre se ven las mismas caras desde hace 20 años".

En relación a esto, el director de la Bienal ha apuntado a que los precios de la Bienal "son asequibles" en muchos casos y ha destacado incluso la gratuidad que suponen las actividades paralelas que se programan en torno a la Bienal, que sirven además para conquistar nuevos públicos.