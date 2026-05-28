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Una maleta olvidada en Madrid revela 500 fotos inéditas del premio Nobel sevillano Vicente Aleixandre

El hallazgo incluye una valiosa imagen estereoscópica, una técnica popular a mediados del siglo XX, entre las nuevas fotografías

Varias de las imágenes encontradas en una maleta en Madrid, que contenía en torno a 500 fotografías inéditas del Premio Nobel sevillano Vicente Aleixandre

Varias de las imágenes encontradas en una maleta en Madrid, que contenía en torno a 500 fotografías inéditas del Premio Nobel sevillano Vicente Aleixandre / EFE

Agencias

SEVILLA

Una maleta de piel localizada en Madrid ha sacado a la luz cerca de 500 fotografías inéditas de Vicente Aleixandre y de su entorno, según ha informado este miércoles la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, entidad creada en 1995 para proteger el legado del premio nobel sevillano.

Fotografías inéditas de Vicente Aleixandre

En su redes sociales oficiales, la asociación ha mostrado fotografías de la maleta de piel en la que se han encontrado las fotografías, que muestran tanto primeros planos del escritor como fotos familiares.

Indica además que el presidente de la entidad, Alejandro Sanz, pudo acceder este martes al contenido de la maleta, que ahora podrá ser catalogado y digitalizado.

SEVILLA, 27/05/2026.- Varias de las imágenes encontradas en una maleta en Madrid, que contenía en torno a 500 fotografías inéditas del Premio Nobel sevillano Vicente Aleixandre, que ahora se van a catalogar y digitalizar para facilitar su conservación y consulta por parte de la Asociación de Amigos del autor. EFE/Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Varias de las imágenes encontradas en una maleta en Madrid, que contenía en torno a 500 fotografías inéditas del Premio Nobel sevillano Vicente Aleixandre / EFE

Sanz ha dicho a EFE que la maleta se encontraba en un lugar de la capital de España que prefieren no desvelar, y, sobre su contenido, ha señalado que ya "había escuchado hablar de algo de lo que podía contener", pero lo que ha podido comprobar que contenía "es algo impresionante".

Una imagen estereoscópica entre las joyas del archivo

Entre las "joyas" que ha encontrado en su interior se encuentra una imagen estereoscópica en la que se ve al escritor mediante una técnica que a mediados del pasado siglo experimentó una notable evolución y permitió a fotógrafos aficionados registrar paisajes, monumentos y escenas familiares mediante dos imágenes ligeramente desplazadas, generando una ilusión óptica en tres dimensiones al observarlas a través de visores.

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre tiene entre sus objetivos salvar la casa del escritor, nacido en Sevilla en 1898 y fallecido en Madrid en 1984.

Reclama que albergue la sede de una futura fundación que lleve su nombre y convertirse en un centro de referencia mundial de documentación y estudio de la poesía española del siglo XX.

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Defensa del legado literario del premio Nobel

Además, apuesta por difundir y dar a conocer la obra del poeta y premio nobel Vicente Aleixandre tanto a nivel nacional como internacional, recuperar y conservar su legado para disfrute y enriquecimiento de las generaciones presentes y futuras y fomentar la reedición de su obra y la edición de nuevos estudios críticos.

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