Ópera, danza y conciertos: así serán los abonos del Teatro de la Maestranza pone a la venta

El Teatro de la Maestranza de Sevilla pondrá a la venta este lunes, 1 de junio, sus nuevos abonos y paquetes para la Temporada 2026-2027, una propuesta flexible que permitirá a cada espectador diseñar su propia experiencia cultural con ventajas exclusivas, descuentos especiales y acceso preferente a las mejores localidades.

Nuevos abonos y paquetes del Teatro de la Maestranza

La nueva oferta incluye los abonos de Ópera, Danza y Gran Selección, además de los paquetes temáticos y el atractivo Paquete Mixto, una de las fórmulas más flexibles y demandadas por el público, según ha detallado la institución en una nota.

Entre las principales novedades destaca precisamente este Paquete Mixto, que permitirá crear una programación personalizada eligiendo un mínimo de cuatro espectáculos y beneficiándose de un 10% de descuento. Además, quienes opten por esta modalidad podrán acceder antes que nadie a algunas de las mejores localidades disponibles, adelantándose a la venta de entradas sueltas.

La ROSS en el Teatro de la Maestranza / Marina Casanova

Las entradas podrán corresponder a diferentes zonas del Teatro según disponibilidad. Quedan excluidos Proyecto LUNA, los preestrenos para jóvenes y las funciones dirigidas a centros educativos.

Así son los abonos y paquetes para la Temporada 2026-2027 del Teatro de la Maestranza

El Paquete Mixto es una de las opciones más flexibles de la nueva temporada del Teatro de la Maestranza. Permite al espectador diseñar una programación a medida, escogiendo un mínimo de cuatro espectáculos de la Temporada 2026-2027. Esta modalidad ofrece un 10% de descuento y acceso preferente a algunas de las mejores localidades disponibles antes de la venta de entradas sueltas. Las localidades podrán corresponder a distintas zonas del Teatro, siempre en función de la disponibilidad. Quedan excluidos Proyecto LUNA, los preestrenos para jóvenes y las funciones dirigidas a centros educativos.

es una de las opciones más flexibles de la nueva temporada del Teatro de la Maestranza. Permite al espectador diseñar una programación a medida, escogiendo un mínimo de cuatro espectáculos de la Temporada 2026-2027. Esta modalidad ofrece un y acceso preferente a algunas de las mejores localidades disponibles antes de la venta de entradas sueltas. Las localidades podrán corresponder a distintas zonas del Teatro, siempre en función de la disponibilidad. Quedan excluidos Proyecto LUNA, los preestrenos para jóvenes y las funciones dirigidas a centros educativos. El Abono de Ópera está dirigido a los aficionados a la lírica y reúne los cinco títulos operísticos programados en la temporada. Esta modalidad ofrece condiciones preferentes para asistir a las grandes citas líricas del Teatro de la Maestranza, además de descuentos adicionales en otros espectáculos líricos incluidos en la programación.

La soprano Chen Reiss / Marina Casanova

El Abono Ópera Fin de Semana nace como una opción pensada especialmente para quienes prefieren acudir al teatro durante los fines de semana o para espectadores procedentes de otras localidades. Su objetivo es facilitar la asistencia a la programación lírica del Maestranza con una fórmula más cómoda y adaptada a quienes necesitan planificar sus visitas con mayor antelación.

nace como una opción pensada especialmente para quienes prefieren acudir al teatro durante los fines de semana o para espectadores procedentes de otras localidades. Su objetivo es facilitar la asistencia a la programación lírica del Maestranza con una fórmula más cómoda y adaptada a quienes necesitan planificar sus visitas con mayor antelación. El Abono de Danza incluye seis grandes espectáculos de la Temporada 2026-2027 y está concebido para el público que quiere seguir de cerca una de las líneas destacadas de la programación del Teatro de la Maestranza. Esta modalidad ofrece un 10% de descuento sobre el precio habitual de las entradas.

incluye seis grandes espectáculos de la Temporada 2026-2027 y está concebido para el público que quiere seguir de cerca una de las líneas destacadas de la programación del Teatro de la Maestranza. Esta modalidad ofrece un sobre el precio habitual de las entradas. El Abono Gran Selección está pensado para los amantes de la música y reúne una propuesta amplia formada por ocho conciertos y cuatro recitales de piano. La programación estará protagonizada por reconocidas orquestas y prestigiosos pianistas internacionales. Este abono también ofrece un 10% de descuento sobre el precio habitual de las entradas.

está pensado para los amantes de la música y reúne una propuesta amplia formada por ocho conciertos y cuatro recitales de piano. La programación estará protagonizada por reconocidas orquestas y prestigiosos pianistas internacionales. Este abono también ofrece un sobre el precio habitual de las entradas. Junto a los abonos principales, el Teatro de la Maestranza incorporará distintos paquetes temáticos dentro de su nueva oferta para la Temporada 2026-2027. Estos paquetes buscan facilitar al público la elección de espectáculos en función de sus intereses y reforzar una programación más flexible, accesible y adaptada a diferentes perfiles de espectadores.

Tanto los abonos como los paquetes estarán disponibles en la web y taquilla del propio Teatro. Con esta nueva propuesta de abonos y paquetes, el Teatro de la Maestranza reafirma su apuesta por "una programación diversa, accesible y flexible, pensada para acercar la cultura a todos los públicos y convertir cada visita al Teatro en una experiencia única".