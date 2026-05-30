Lances de Futuro prepara una amplia agenda taurina para celebrar el Corpus en Sevilla

La empresa Lances de Futuro ha preparado una amplia programación de actividades con motivo de la próxima corrida del Corpus en la Real Maestranza de Sevilla, una cita que este año quiere ir más allá del festejo taurino y convertirse en una celebración abierta a la ciudad.

El empresario José María Garzón ha señalado que el objetivo es que la festividad del Corpus Christi se viva también fuera de la plaza, como “una gran fiesta de la familia en torno a la tauromaquia”, reforzando el vínculo entre la Sevilla taurina, la calle y las tradiciones propias de estas fechas.

Exposición de los toros en la Real Venta de Antequera

Uno de los actos centrales será la exposición de los toros de la corrida del Corpus, que podrá visitarse en la Real Venta de Antequera. Allí, los aficionados tendrán la oportunidad de ver de cerca los astados de García Jiménez y Olga Jiménez, que serán lidiados el próximo 4 de junio en la Real Maestranza.

Cartel del evento. / El Correo

El cartel estará compuesto por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, en una tarde de máxima expectación para la que ya se colgó el cartel de no hay localidades hace dos meses.

La muestra será de acceso gratuito y permanecerá abierta desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de junio, en horario de 19.30 a 21.30 horas.

Tauroquedada junto a la Maestranza

La programación también incluye una tauroquedada organizada por Taurocromos, con la colaboración de Lances de Futuro. Esta cita tendrá lugar el miércoles 3 de junio y reunirá a aficionados en el entorno de la plaza de toros, con distintas sorpresas previstas durante el encuentro.

La quedada se celebrará en la puerta 15 de la plaza de toros de la Maestranza, uno de los puntos de referencia para los seguidores de la tauromaquia en Sevilla.

La calle Adriano, epicentro del ambiente festivo

Los actos tendrán una presencia especial en la calle Adriano durante los días 3 y 4 de junio. La sede de Lances de Futuro contará con un gran altar instalado en su fachada, mientras que comercios y establecimientos del entorno se sumarán a la iniciativa decorando sus espacios.

Entre ellos estará el restaurante Jaime Alpresa, que participará en esta ambientación con la intención de contribuir a crear un clima festivo integrado en la identidad de la ciudad y en la celebración del Corpus en Sevilla.

Participación de la Hermandad del Baratillo

La Hermandad del Baratillo también formará parte de esta programación especial. La corporación decorará la fachada de la Capilla de la Piedad y mantendrá abiertas sus puertas durante buena parte de la jornada.

Con ello, se refuerza la conexión histórica entre la Sevilla cofrade y la Sevilla taurina, dos realidades estrechamente vinculadas en el entorno de la Real Maestranza y del barrio del Arenal.

Actividades infantiles, música y misa

El jueves 4 de junio, Día del Corpus, la jornada comenzará con propuestas dirigidas a los más jóvenes. Entre ellas figura una sesión de toreo de salón infantil, prevista a las 12.00 horas en la calle Adriano.

Después se celebrará un pasacalle a cargo de la Agrupación Musical Pasión y Resurrección de Sevilla. La programación continuará con una misa a las 13.00 horas en la Capilla del Baratillo.

Una corrida con todas las entradas agotadas

El broche final llegará con la esperada corrida del Corpus en la Real Maestranza, uno de los grandes acontecimientos taurinos de la temporada en Sevilla. El festejo, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel, tiene todas las localidades agotadas desde hace dos meses.

Con esta programación, Lances de Futuro busca reforzar la promoción de la cultura taurina y recuperar el ambiente tradicional del Corpus como una celebración de ciudad, con la Real Maestranza de Sevilla como eje central.