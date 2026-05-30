Muere la directora de cine cordobesa Josefina Molina a los 89 años

La directora de cine, guionista y escritora Josefina Molina ha fallecido hoy en Madrid a los 89 años de edad, según ha informado este sábado la Academia de Cine. La cineasta nacida en Córdoba en 1936 es considerada una de las pioneras de las películas rodadas por mujeres en España y rodó con algunos de los mejores actores de su época como Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez o Concha Velasco.

La Academia de Cine ha recordado que se trata de una directora fundamental de la cinematografía española, pionera, visionaria, arriesgada, luchadora y feminista. Fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 (fue la tercera mujer en recibir ese galardón después de Imperio Argentina y Rafaela Aparicio) y era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine. Entre los muchos galardones que obtuvo a lo largo de su vida destacan la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes en 2006, el Premio Nacional de Cinematografía en 2019 y fue la primera directora de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 2012 fue nombrada Hija Predilecta de Andalucía.

Pionera del cine español

Josefina Molina fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, y a lo largo de su carrera simultaneó trabajos en cine y televisión, medio en el que ha trabajado en numerosas producciones. Vera, un cuento cruel (1973) fue su ópera prima: una película de género fantástico en la que contó con la participación de Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, entre otros. Su filmografía incluye también cuatro cortos: La otra soledad (1966), Aquel humo gris (1967), Melodrama infernal (1967) y La rama seca (1972).

No obstante, fue en 1981 cuando Molina alcanzó su cénit profesional con Función de noche , una cinta transgresora que aborda el mundo de la pareja a través de la relación de dos actores, Lola Herrera y Daniel Dicenta que, por entonces, llevaban separados quince años.

Josefina Molina durante la concesión del Premio Nacional de Cinematografía. / CÓRDOBA

En 1989 llevó al cine Esquilache, basada en el libro de Antonio Buero Vallejo Un soñador para un pueblo; y en 1991 se lanzó a la comedia con Lo más natural , película en la que dirigió a Charo López y Miguel Bosé. Con La Lola se va a los puertos cerró su cinematografía a través de la interpretación de la famosa obra de Antonio y Manuel Machado, y en la que contó con Paco Rabal y Rocío Jurado.

Televisión: Santa Teresa de Jesús

En televisión dirigió numerosas y valiosas producciones como Escrito en América, Teatro de siempre, El camino, Teresa de Jesús, protagonizada por Concha Velasco, y Entre naranjos. Sin embargo, fue la cinta dedicada a la santa de Ávila con la que más popularidad cosechó. La realizadora y escritora plasmó en una novela, En el umbral de la hoguera, todo lo que aprendió de ella y las dificultades que tuvo para expandir su orden de las Carmelitas Descalzas. En 2015 se reeditó la novela.

La cordobesa Josefina Molina recoge el Premio Nacional de Cinematografía 2019 / CÓRDOBA

Sus primeros años en Córdoba

Josefina Molina había nacido en el seno de una familia de clase media. Su padre era un comerciante cordobés que venía zapatos y productos de droguería, y su madre, catalana, era ama de casa. La buena marcha del negocio familiar, permitió a la futura cineasta no pasar privaciones y estudiar, primero en los Hermanos de La Salle y, más tarde, el de las Escolapias de Santa Victoria.

Sus primeros contactos con el cine se produjeron en las salas de exhibición cordobesas, donde sus padres solían llevarla los domingos por la tarde. En la adolescencia se unió a los grupos de creadores e intelectuales que había en esa época en Córdoba como el Cineclub Senda, el Cineclub del Círculo de la Amistad (en el Salón Liceo de esa institución llevó a escena Casa de muñecas de Hnrik Ibsen) y el Círculo Juan XXIII.

La directora de cine cordobesa Josefina Molina. / Sánchez Moreno

Pasión por el cine

Antes de la entrega del Goya de Honor, Josefina Molina confesó que en la época en la que ella intentó hacer cine, no era esa una empresa precisamente "fácil", y que el primer handicap fue su propia familia. "Tuve que luchar contra la inercia de la sociedad" y atender su profesión, al mismo tiempo que sus "tareas como ama de casa". Para ella, el cine era una pasión y pensaba que no se podía dirigir "sin ser aventurera".

Para ayudar a otras cineastas, en 2006, fundó la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que era presidenta de honor, junto a Isabel Coixet, Chus Gutiérrez o Itziar Bollain.

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El velatorio por Josefina Molina tendrá lugar en el Tanatorio de Boadilla del Monte, localidad madrileña donde residía.