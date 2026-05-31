María Peláe “se comulga” en Sevilla para “bendecir” a su público con ‘El evangelio’
La artista malagueña convierte el Cartuja Center en un tablao propio con El Evangelio, entre guiños a Rocío Jurado, invitados especiales y un público sevillano entregado
Vestida de luces y recordando al Perro Andaluz, María Peláe ha presentado su disco El Evangelio en el Cartuja Center de la mano de Festival Insólito. La artista malagueña ha montado un tablao a su manera en el que caben desde sillas de enea y bailaoras hasta una batería y un bajo. La cantante ha tardado un año en visitar la capital andaluza desde que publicó su último año, pero la parada era obligatoria: “He venido a comulgarme”.
Los “hermanos, hermanas, hermanes y hormonas” que acompañaron a la cantante en la noche de este sábado disfrutaron de un recorrido por su carrera, pero también tuvieron un momento para recordar las letras la más grande, Rocío Jurado. Entre trabalenguas, taconeos y monólogos los asistentes se pusieron en pie una y otra vez para ovacionar a la malagueña. Peláe no estuvo sola en el escenario, junto a ella “bendijeron” al público sevillano Miguel Ángel Márquez, de Antílopez, y Falete, con quien casi se cae el Cartuja Center.
Yale, Santoral, Historia de vida. Una tras otra, Peláe lo dio todo ante un público entregado. La cantante, que no paró de moverse en todo el concierto -“Estoy de los nervios”, ha reconocido-, termina sin chaqueta en este mayo que en Sevilla parece agosto. La cantante malagueña, a la que no le hacía falta explicar que haría bises, volvió al escenario entre aplausos para cantar algunos de sus temas más escuchados y cerrar, como no podía ser de otra forma, con La niña. Olé ella.
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