Rocío Carrasco, la gran ausente en el emotivo homenaje familiar a Rocío Jurado en su 20º aniversario de muerte

Este 1 de junio se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Jurado, una fecha señalada en la que buena parte de su familia se ha reunido en Chipiona para recordar a 'La más grande' y rendirle homenaje con varios actos, entre ellos una misa en su honor, una ofrenda floral ante su mausoleo y la inauguración de un monolito en el Paseo Marítimo con las coordenadas de la estrella de Orión que lleva el nombre de la icónica artista.

Homenaje familiar a Rocío Jurado en Chipiona

Con la sonada pero esperada ausencia de Rocío Carrasco, que una vez más ha vuelto a desmarcarse del resto del clan con el que no tiene ningún tipo de relación, todas las miradas han estado puestas en su viudo, José Ortega Cano, su hija Gloria Camila, sus nietos David y Rocío Flores, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano, o sus cuñados José Antonio Rodríguez y Mari Carmen Ortega Cano entre otros familiares que, muy emocionados y demostrando que no olvidan a la cantante de 'Como una ola', han presumido de ser una piña en esta fecha tan especial como dolorosa.

Dejando claro que su enfado ha quedado atrás y vuelven a ser 'uña y carne', Gloria Camila -en esta ocasión sin su novio, Álvaro García, en el que ha encontrado la estabilidad- y su sobrina han derrochado complicidad ante las cámaras, y pendientes en todo momento de David no han podido evitar emocionarse al recordar a la artista durante una jornada protagonizada por la emoción y el recuerdo permanente de Rocío en el pueblo gaditano que la vio nacer.

Moreno recuerda a Rocío Jurado, una "artista única e inolvidable" El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dedicado este lunes un recuerdo a la cantante Rocío Jurado cuando se cumplen 20 años del fallecimiento de "la más grande", una "artista única e inolvidable" y "un mito". Así se ha referido a la cantante, natural de Chipiona (Cádiz), el presidente andaluz en funciones en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del vigésimo aniversario de la muerte de Rocío Jurado, que se produjo el 1 de junio de 2006. Juanma Moreno ha reivindicado a la artista chipionera como a "un mito" y una "artista única e inolvidable que dejó grabada su prodigiosa voz en la historia de la copla y el mundo de la canción". "Andalucía está orgullosa de ella y la recuerda con cariño", ha añadido el actual presidente de la Junta para finalizar su comentario, que ha compartido desde su cuenta en la misma red social el consejero andaluz de la Presidencia en funciones, Antonio Sanz. El 'tuit' de Juanma Moreno viene acompañado además de un vídeo en el que se puede ver a Rocío Jurado interpretando un fragmento de una de sus más célebres canciones, 'Como una ola'.

Ortega Cano recuerda a Rocío Jurado

Especialmente conmovido hemos visto a Ortega Cano que, al borde de las lágrimas, ha confesado que "tengo cosas de ella en mi corazón, en mi cabeza y en mi memoria siempre". "Ya tenemos su estrella, y siempre estará con nosotros. Nos dará vida" ha reconocido con una sonrisa nostágica, evitando revelar sin embargo la razón de la ausencia de su hijo José Fernando cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de su expareja -madre de su hija Rocío- Michu.

"Hoy es un día muy bonito y muy alegre, y tenemos que tratarlo de tal manera, ¿no? De que estemos todos y con ella, bueno, pues estamos muy felices por saber que ella es el número one de la música. Chipiona no la olvida, está a reventar de gente y está siendo súper bonito. La misa ha sido preciosa y creo que la placa era necesaria también. El certificado oficial de la estrella con las coordenadas y bueno y toda la familia aquí, junta y unida y con todos los de la asociación, que bueno que estábamos ahí preparándolo hace tiempo y llevamos meses organizándolo. Así que nada, gracias a toda Chipiona por estar aquí presente hoy, gente de fuera, de Asturias, del sur, del norte, de Portugal, de todas partes de España, así que nada y gracias a todo el mundo que estamos aquí pues mantenemos su recuerdo y su legado vivo" ha añadido ejerciendo de portavoz en presencia de toda su familia.

El recuerdo de La más grande

A pesar de su ausencia durante parte de la jornada por dolores de espalda, Amador no se quiso perder la misa y, como ha destacado, "como cada año no podía faltar, porque con motivo de los 20 años es más especial si cabe" a pesar de sus problemas de salud.

Una cita muy especial en la familia ha vuelto a poner en evidencia el gran distanciamiento que existe con Rocío Carrasco, que vuelve a situarse en el punto de mira ante el estreno de la nueva serie documental sobre Rocío Jurado en Movistar+ bajo el título 'La más grande' y que llega a la pequeña pantalla de próximo 25 de junio a modo de homenaje a título personal por parte de la hija mayor de la cantante y en el que una vez más no ha contado con sus familiares para rendir tributo a su madre.