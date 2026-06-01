Los toros del Corpus en la Maestranza ya están en la Venta de Antequera: así es la corrida de García Jiménez y Olga Jiménez

Los toros de García Jiménez y Olga Jiménez que se lidiarán en la corrida del Corpus ya han llegado este lunes 1 de junio a la Real Venta de Antequera, uno de los escenarios recuperados esta temporada por la empresa Lances de Futuro para devolver a Sevilla una de sus estampas taurinas más clásicas.

La llegada de los astados forma parte de la programación especial diseñada por Lances de Futuro con motivo del Corpus Christi. El empresario José María Garzón ha planteado estos días como una gran celebración abierta a la ciudad, con actividades en torno a la Maestranza, la calle Adriano y la propia Venta de Antequera, antes de la celebración de la corrida del 4 de junio en el coso del Baratillo con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado como protagonistas.

Precio y horarios para ir a la Venta de Antequera

Los aficionados podrán contemplar de cerca los animales desde esta misma tarde y hasta el próximo miércoles 3 de junio, en horario de 19.30 a 21.30 horas. La entrada será gratuita, una medida con la que la empresa pretende acercar la cita del Corpus a toda la ciudad y convertir la visita a la Venta de Antequera en uno de los actos centrales de los días previos al festejo.

Cartel del evento. / El Correo

Una corrida de máxima expectación

La corrida del 4 de junio llega rodeada de una enorme expectación. El cartel, compuesto por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, colgó el “no hay localidades” hace ya dos meses y se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos de la temporada taurina sevillana. La exposición de los toros añade ahora un aliciente más a una cita que trasciende lo estrictamente taurino para instalarse en el ambiente festivo del Corpus en Sevilla.

De este modo, la exposición de los toros recupera para Sevilla una costumbre con fuerte sabor clásico: la del aficionado que se acerca a los corrales para medir el trapío de las reses antes de su lidia. La Venta de Antequera vuelve así a latir en vísperas del Corpus, convertida de nuevo en prólogo de una de las tardes más esperadas del año en la Real Maestranza.