Isabel Pantoja e Il Divo estrenan 'Donde el corazón me lleve' tras la baja del grupo en su concierto de Sevilla

Isabel Pantoja e Il Divo han estrenado este martes 'Donde el corazón me lleve', un dueto que ve la luz apenas una semana después de que el cuarteto de ópera-pop anunciase la cancelación de su participación en el concierto previsto junto a la tonadillera en Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La cantante sevillana ha compartido en sus redes sociales el videoclip oficial de esta nueva versión de una canción que grabó originalmente en 2002. El tema, compuesto por Roberto Livi y Rafael Ferro, dio título al disco que Isabel Pantoja publicó aquel mismo año.

Así es el videoclip del nuevo single de Isabel Pantoja e Il Divo

El videoclip ha sido rodado en varias calles de Madrid y también en el estudio durante la grabación del tema. En él, la artista sevillana une su voz a la de Il Divo, formación integrada por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller, el francés Sébastien Izambard y el barítono Steven LaBrie.

El estreno llega en plena repercusión por la cancelación del concierto conjunto que ambos tenían previsto ofrecer en Sevilla el próximo 27 de junio. La semana pasada, Il Divo comunicó que no participaría en la cita por "circunstancias imprevistas" ajenas a su voluntad, aunque precisó que el concierto de Sevilla seguiría adelante con Isabel Pantoja.

Desde Icónica Santalucía Sevilla Fest señalaron entonces que se trataba de una decisión unilateral por parte del grupo. Un día después, el festival confirmó que la actuación de Isabel Pantoja se mantiene dentro de la programación y que la cantante estará acompañada finalmente por la Orquesta Sinfónica de Málaga.

De esta forma, la tonadillera mantiene su cita con el público sevillano en la Plaza de España, aunque con un nuevo formato tras la baja de Il Divo. Mientras tanto, ambos artistas lanzan ahora esta colaboración musical, que recupera uno de los temas más reconocibles del repertorio de Isabel Pantoja.