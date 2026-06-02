La ROSS clausura su ciclo de cámara con un concierto festivo en el Espacio Turina
El concierto 'Despedida y ¡fiesta!' de la ROSS ofrecerá un repertorio variado que va desde el jazz y el folklore americano hasta el Renacimiento y la música española
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) cerrará su ciclo de cámara con el concierto Despedida y ¡fiesta!, una propuesta musical de carácter festivo que tendrá lugar el próximo jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, a las 12.00 horas en el Espacio Turina. Las entradas ya están disponibles en la página web de Espacio Turina.
Según ha informado la ROSS, se trata del duodécimo concierto de la temporada dentro de este ciclo y estará protagonizado por un quinteto de metales formado por profesores de la orquesta. Esta formación, poco habitual dentro del repertorio de cámara, permitirá mostrar la riqueza sonora, la versatilidad y la potencia expresiva de los instrumentos de metal.
El programa plantea un recorrido por distintas épocas, estilos y tradiciones musicales. El concierto arrancará con La Suite americana, de Enrique Crespo, una obra construida a partir de ritmos y estilos vinculados al continente americano, con influencias del jazz, el folklore y la música clásica.
A continuación, el quinteto interpretará el Quinteto nº1, de Viktor Ewald, considerada una de las piezas fundamentales del repertorio para metal. Con un lenguaje romántico y una cuidada escritura camerística, la obra permite desplegar una amplia variedad de matices y resaltar la cohesión del conjunto.
El viaje sonoro continuará con una mirada al Renacimiento a través de la Canzona per sonare nº2, de Giovanni Gabrieli, una pieza que ejemplifica la riqueza policoral veneciana. Aunque está escrita a cuatro voces, la obra recrea un diálogo constante de pregunta y respuesta entre distintos registros.
El concierto adquirirá después un tono más íntimo con la Nana de Sevilla, de Leandro y Dani Perpiñán, una pieza que evoca la tradición popular andaluza desde una sensibilidad contemporánea.
El programa incluirá también las piezas tradicionales Purple Bamboo Melody y Dance of Youth, dos obras que reflejan la vitalidad de distintas culturas y refuerzan el carácter universal de la música como lenguaje compartido.
Para cerrar la cita, la agrupación abordará Sevilla, de Isaac Albéniz, una de las páginas más emblemáticas del repertorio español, y la Brass Quintet, de Arthur Frankenpohl, una pieza muy ligada a la tradición pedagógica norteamericana para formación de metales.
El concierto estará interpretado por un conjunto integrado por los profesores de la ROSS José Forte Ásperez y Nuria Leyva Muñoz, a las trompetas; Alma Mª García Gil, a la trompa; y Luis Ángel Fanjul Campos, al trombón. A ellos se suma Pedro Castaño, tuba invitada por la orquesta.
Con este programa, la ROSS despide su ciclo de cámara con una propuesta que combina celebración y cierre de temporada: un recorrido musical que une épocas, estilos y culturas desde el sonido expansivo del quinteto de metales.
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