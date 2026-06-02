Toros en Sevilla: horario, cartel y dónde ver por TV la corrida del Corpus en la Maestranza con Morante, Ortega y Aguado

La plaza de toros de la Maestranza abrirá sus puertas para albergar la corrida del Corpus sevillano. Tras la celebración de las novilladas con picadores, este festejo devuelve al calendario sevillano una tarde de enorme expectación y la convierte en una de las grandes citas de la temporada con la presencia de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado ante reses de García Jiménez.

El festejo tendrá además un carácter especial por tratarse de una corrida que colgó el "no hay billetes" desde hace varios meses. Además, el Corpus regresa a Sevilla 16 años después, ya que en temporadas anteriores esta fecha había estado reservada a festejos menores.

Quién torea este jueves en la Maestranza

La corrida de este jueves en Sevilla anuncia toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, en una combinación de enorme atractivo dentro del abono sevillano, en la que ya no quedan entradas.

Uno de los grandes alicientes de la tarde será el regreso de Morante de la Puebla a la Maestranza tras la grave cogida sufrida el Lunes de Pescaíto. Tras el paso de estos meses, Morante ya se encuentra completamente recuperado con varias actuaciones importantes como Jerez y Aranjuez. Además, el cigarrero viene de recoger varios premios en Sevilla como el de "Hijo Predilecto de la Ciudad" y el "Premio Taurino de Sevilla".

En segundo lugar actuará Juan Ortega que viene de dejar retazos intermitentes en Jerez o Córdoba de su arte, aunque sin suerte en sus últimos compromisos en Las Ventas. Cierra plaza Pablo Aguado que viene de triunfar de forma rotunda el pasado domingo en Aranjuez tras una faena completa. El sevillano pudo reencontrarse con su tauromaquia con un despacioso toreo de capote, un improvisado tercio de banderillas y una gran faena con la muelta.

A qué hora es la corrida del Corpus en la Maestranza

El festejo taurino comenzará a las 19.30 horas en la plaza de toros de la Maestranza, como viene siendo tradicional en los festejos taurinos de junio.

Dónde ver en TV la corrida del Corpus de Sevilla

La corrida del Corpus de Sevilla podrá seguirse en directo a través de OneToro TV, que ofrecerá una amplia cobertura del festejo con programa previo desde las 19:00 horas.

La narración y los comentarios correrán a cargo de David Casas, Domingo Delgado de la Cámara y el maestro Eduardo Dávila Miura, mientras que David Soria informará desde el callejón. Además, la retransmisión también estará disponible en Vodafone a través de OneToro TV para quienes quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.